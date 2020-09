Ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις κατά της κυβέρνησης -την οποία χαρακτηρίζει ως «ενδοτική»- και του πρωθυπουργού προσωπικά για τις δηλώσεις του σχετικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την επίσκεψη Πομπέο, έκανε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης.

Ο κ. Κριθαρίδης τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είπε σε άριστα αγγλικά ότι "The sky is the limit", για να έρθει λίγη ώρα αργότερα το απόλυτο άδειασμα από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ο οποίος δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για τα ελληνοτουρκικά και δεν έκανε καμία πολυπόθητη αναφορά σε μη ίσες αποστάσεις, πέρα από το ότι η Ελλάδα συνιστά πυλώνα σταθερότητας!».

Κατά τα λοιπά, προσθέτει ο κ. Κριθαρίδης, «ο κ. Πομπέο αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο και την Κίνα για το 5G. Αυτή η νέα μεγάλη "επιτυχία" μιας ακόμα ενδοτικής κυβέρνησης αποδεικνύει πως το "ναι σε όλα" όχι απλώς δεν σε καθιστά υπολογίσιμο, αλλά αντιθέτως οδηγεί στον απόλυτο ευτελισμό, αντάξιο της έμπνευσης του κ. Μητσοτάκη να αποδώσει την ελληνική επανάσταση του '21 στην αμερικανική».

Ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 αναφέρει ακόμη στη δήλωσή του: «Δεν φτάνει που μαζί με τον κ. Τσίπρα έχουν δώσει βάσεις, ναυστάθμους, ναυπηγεία, λιμάνια και τώρα πλέον και ανεφοδιασμό, δεν αρκεί που "οραματίζονται" ιδιωτικοποιήσεις σε στρατηγικές υποδομές και ΣΔΙΤ -τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης με τη φόρα που έχει πάρει σε λίγο θα τις εισάγει και στο Μαξίμου- με τον κρατικό φορέα αμερικανικών επενδύσεων στο εξωτερικό, δεν είναι αρκετό που ακόμα και τώρα το μνημονιακό τόξο επικυρώνει σε πλήρη μεταξύ τους σύμπνοια νέες συμβάσεις παραχώρησης. Για να αποσπάσουν πλέον μια δήλωση στήριξης, την οποία δεν παίρνουν καν στο τέλος, καταφεύγουν και στην παραποίηση της ιστορίας του τόπου.

Ευτυχώς τουλάχιστον στις σημερινές του δηλώσεις ο πρωθυπουργός θυμήθηκε την Κύπρο την οποία είχε ξεχάσει τις προάλλες στον ΟΗΕ. Γιατί κατά τ' άλλα η ιστορική παραχάραξη της ελληνικής επανάστασης μαζί με τις λαθροχειρίες του υπουργείου Εξωτερικών με τις "ορθές επαναλήψεις" των ιστορικών συμφωνιών, αλλά και το απόλυτο μηδέν από την επίσκεψη Πομπέο, θα έδιναν επίσημα στον κ. Μητσοτάκη τον τίτλο του "χρεοδουλοπάροικου"».