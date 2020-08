Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ανατολική Μεσόγειος στην ατζέντα επαφών του Μπορέλ με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας

Συνάντηση με τον Σλοβένο πρόεδρο και τον Σλοβένο πρωθυπουργό είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής στο περιθώριο του Στρατηγικού Φόρουμ στο Μπλεντ.

Το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου ήταν από τα θέματα που συζήτησε ο Ζοζέπ Μπορέλ με τον Μπορούτ Παχόρ και τον Γιάνες Γιάνσα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Επίσης, συζήτησαν για τη Λευκορωσία, τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε ότι "ανυπομονώ για συνεχή συνεργασία, επίσης και κατά την προεδρία του Συμβουλίου από τη Σλοβενία το 2021". Η Σλοβενία αναλαμβάνει την προεδρία από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι και το τέλος του έτους.

