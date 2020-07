Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ρωμανού ο οποίος έχασε τον πατέρα του από καρκίνο. Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο facebook. ο πατέρας του είχε υποβληθεί στο καθιερωμένο του check up πριν από τα Χριστούγεννα όπου ο οργανισμός του έμοιαζε με 50άρη όπως είχε πει ο γιατρός,.Ωστόσο, μέσα στην καραντίνα έδειξε τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης και όταν υποβλήθηκε σε εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ότι είχε εστίες καρκίνου παντού. Έπειτα από δύο μήνες, έχασε τη μάχη. Η κηδεί θα τελεστεί ση Δευτέρα, στις 11 από το Α Νεκροταφείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Ρωμανού:

"Το τελευταίο καθιερωμένο check up πριν τα Χριστούγεννα, ο γιατρός είχε πει ότι ήταν σαν check up 50αρη. Μέσα στο lock down έδειξε τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης της υγείας του, κόπωση, υπνηλία, πιο αργές αντιδράσεις, δυσκολία στην κίνηση. Μέχρι τότε ήταν ενεργός, ήταν δημιουργικός, διάβαζε τα πάντα και έγραφε διαρκώς, βιβλία, μελέτες, άρθρα, παρέδιδε online μαθήματα σε φοιτητές της Κίνας, κι ας είχε βγει στην σύνταξη εδώ και χρόνια. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο. Εστίες καρκίνου παντού, οστά, κεφάλι, συκώτι κτλ. 2 μήνες και κάτι κράτησε η ταλαιπωρία του. Την Πέμπτη γύρισε σπίτι. Εχθές έφυγε γλυκά, ήρεμα, γαλήνια, όπως έζησε, με τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους στο πλευρό του.