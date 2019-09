Επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη νέα ταινία του καταξιωμένου Άγγλου σκηνοθέτη Ken Loach, γνωστού για τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα των ταινιών του.

Η ταινία "Sorry we missed you" παρουσιάζει την εικόνα της σύγχρονης Αγγλίας με φόντο την οικονομική κρίση, το Brexit και τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας.