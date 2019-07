Τσακαλώτος: Πού θα βρει η κυβέρνηση τα 1,8 δισ. για να υλοποιήσει τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός; - ΒΙΝΤΕΟ

Κριτική στην κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας, άσκησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτοςστην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων, χαρακτηρίζοντας ως πλέον ανησυχητική τη δήλωση του Πρωθυπουργού "ότι πρέπει πρώτα εμείς να βάλουμε το σπίτι μας σε τάξη".

"Ξέρετε αυτή η φράση, ‘we should put our house in order’, το λένε όλοι του λαϊκού κόμματος στο Eurogroup και στο Ecofin, το λένε οι δεξιοί Σοσιαλδημοκράτες και όλοι του λαϊκού κόμματος. Να μην συζητήσουμε για ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων, να μην συζητήσουμε για έναν μεγάλο προϋπολογισμό που θα δουλέψει για σταθεροποιητικό σύστημα, να μην επιτρέψουμε στις νότιες χώρες να κάνουν μία συμμαχία, αλλά να φτιάξουμε το σπίτι μας. Αυτό μας λέει το ΕΛΚ, αυτό μας λέτε κι εσείς; Δεν θέλετε ευρωπαϊκές συμμαχίες για να αλλάξει αυτό το πλαίσιο ή μήπως το υποστηρίζετε;”, σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος.

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τα υπολογίζει σε 1,8 δισ. ευρώ. “Εσείς πόσα λέτε, πόσο τα υπολογίζετε; Πώς θα τετραγωνίσετε τον κύκλο; Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μείωση του αφορολόγητου ή θα πάρετε 1,8 δισ. Από τη φοροδιαφυγή; Και για τις δαπάνες, ποια από τα δικά μας επιδόματα θα κρατήσετε; Δεν άκουσα τίποτα για τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από τον πρωθυπουργό. Για τις συντάξεις δεν είπε κουβέντα ο πρωθυπουργός”, τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.

Εξάλλου, ο κ. Τσακαλώτος αφού αναρωτήθηκε πώς μέσα σε τέσσερις μέρες αποφάσισε η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μειώσει το πλεόνασμα χρησιμοποιώντας το μαξιλάρι, τα 5,4 δις, έθεσε ευθέως προς την ΝΔ το ερώτημα: "Μήπως το απορρίψατε γιατί η λιτότητα είναι μέσα στο σχέδιό σας και μέσα στη λογική σας;".

Καταλόγισε, επίσης, στην κυβέρνηση ότι δημιουργεί ατζέντα με επίκεντρο την καταστολή, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Υπάρχει μία μεγάλη σαφήνεια από τους μαριαντουανετικούς σας λόγους. Θυμάστε η Μαρία Αντουανέτα έλεγε αν δεν έχουν ψωμί μπορούν να φάνε παντεσπάνι, εσείς λέτε αν δεν υπάρχει ψωμί, μπορείτε να πάρετε καταστολή”.