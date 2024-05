HELLENiQ ENERGY: 30 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μέσω του προγράμματος Proud of Youth

Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς η HELLENiQ ENERGY, στηρίζει διαχρονικά τα όνειρα των νέων ανθρώπων και επιβραβεύει με πράξεις την αριστεία, προσφέροντας ευκαιρίες φοίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για πρώτη χρονιά φέτος το πρόγραμμα υποτροφιών Proud of Youth, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επεκτείνεται και στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική του Ομίλου EKO CYPRUS LIMITED, προσφέροντας τις 10 από τις 30 υποτροφίες του προγράμματος σε Κύπριους αριστούχους.

12 χρόνια Proud of Youth, 292 μεταπτυχιακοί υπότροφοι

Μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών Proud of Youth, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χορήγησης υποτροφιών σε νέους που διακρίνονται για το ταλέντο και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, ο Όμιλος τροφοδοτεί με ενέργεια τα όνειρα της νέας γενιάς για 12η χρονιά φέτος. Από το 2013 μέχρι σήμερα έχει προσφέρει 292 υποτροφίες σε αριστούχους για σπουδές σε αγγλόφωνα ή ελληνόφωνα προγράμματα σπουδών σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, και Ολλανδία, σε πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους, όπως το London School of Economics, το MIT, το UCL, το University of Cambridge κ.ά.

Στο ίδιο πλαίσιο, δίνει και φέτος την ευκαιρία σε 30 αριστούχους τελειόφοιτους και απόφοιτους πανεπιστημίων, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος λαμβάνοντας εξειδίκευση σε τομείς σχετικούς με τη δραστηριότητα του Ομίλου.

Υποτροφίες σε 4 επιστημονικούς κλάδους υψηλής ζήτησης

Οι επιστημονικοί τομείς για τους οποίους η HELLENiQ ENERGY παρέχει υποτροφίες, είναι οι ακόλουθοι τέσσερεις:

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας: Ενεργειακός Μετασχηματισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικές Τεχνολογίες-Οχήματα-Καύσιμα-Βιώσιμες Μεταφορές, Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας, Μηχανική του Πετρελαίου κ.ά.

Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Προγραμματισμός, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Intelligent Automation-Robotics κ.ά.

Τομέας Επιστημών Περιβάλλοντος: Διαχείριση Περιβάλλοντος, Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευφυείς Πόλεις, Τοπική Ανάπτυξη κ.ά.

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης: Οικονομικά της Ενέργειας-Βιοοικονομία-Κυκλική Οικονομία, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, Marketing-Επικοινωνία-Δημόσιες Σχέσεις-Πολιτική Επικοινωνία, Νομικές Σπουδές (Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο και Πληροφορική), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.ά.

Το πρόγραμμα Proud of Youth αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την επιβράβευση της αριστείας, στην οποία ο Όμιλος έχει επενδύσει πάνω από 8 εκ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος, προσφέρεται στους νέους η ευκαιρία, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, να συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, να συνεργαστούν με διακεκριμένους καθηγητές και να έρθουν σε επαφή με άλλους αριστούχους και με στελέχη εταιρειών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου επαφών. Παράλληλα, προσφέροντας υποτροφίες για εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, η HELLENiQ ENERGY συνεισφέρει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην ανάπτυξη νέων επαγγελματιών με υψηλά προσόντα, σε κλάδους υψηλής ζήτησης, συμβάλλοντας τόσο στην εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνική πρόοδο συνολικά.

Οι υποτροφίες του προγράμματος Proud of Youth καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει το κόστος των διδάκτρων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης. Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ξεκίνησαν την Τετάρτη 3 Απριλίου και λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος η διαδικασία υποβολής έλαβε παράταση έως και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στο πρόγραμμα επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://scholarships.helleniqenergy.gr/.