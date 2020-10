ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Τρελό «μαραθώνιο» τρέχει η εξαιρετική Παρθένα Χοροζίδου αφού πέρα απ’ το ότι «μοιράζεται» στις πρόβες του «Κάποτεστο Βόσπορο» που έρχεται στο θέατρο Βεάκη και τις πρόβες αλλά και το live του «Just the 2 of us» όπου ξεχωρίζει, κάνει και special guest στην ολοκαίνουργια σειρά των Ρήγα-Αποστόλου «Η τούρτα της μαμάς»! Η Χοροζίδου που έχει συνεργαστεί εξαιρετικά με το δίδυμο Ρήγα-Αποστόλου και τηλεοπτικά και κυρίως θεατρικά, θα κρατήσει το ρόλο της Αγγελικής, δια βίου ιδιαιτέρα του Μηνά. Στο ίδιο επεισόδιο θα απολαύσουμε επίσης τους Έφη Παπαθεοδώρου, Δημήτρη Στατρόβα, Παναγιώτη Κουρτέση, Κατερίνα Μάντζιου, Σάντρα Τσιλιγκερίδου, Ίντρα Κέιν και Σοφία Κουρτίδου. Λάβετε θέσεις για τα καλύτερα!