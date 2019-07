ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΑΜΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ ΟΛΑ

Βρισκόμαστε σε ένα πορνοσινεμά στην επαρχιακή Αγγλία των 60’s. Χριστούγεννα. Οι δύο ιδιοκτήτες, ο ταμίας και ο ταξιθέτης, losers από χέρι, λόγω αναδουλειάς, δεν μπορούν να ξοφλήσουν τους «προστάτες» της περιοχής, άρα, τούς περιμένουν τα χειρότερα. Ακριβώς τότε, καταφθάνει ένας καψωμένος γκάνγκστερ από το Λονδίνο αναζητώντας στο πορνοσινεμά πληρωμένη ερωτική συντροφιά.Ένα παλαβό σχέδιο των losers να απαγάγουν τον γκάνγκστερ, να πάρουν λύτρα, να εξοφλήσουν τους «προστάτες» και να «την κάνουν» για τις Μπαχάμες μπαίνει σε εφαρμογή.

Το αν θα πετύχει, είναι θέμα «ζαριάς».Αυτή είναι μόνον η αρχή μιας μαύρης κωμωδίας με πολύ γέλιο του συγγραφέα Peter Straughan, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ σεναρίου για την ταινία "Tinker Tailor Soldier Spy" και κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο Bafta, ενώ μεταξύ άλλων έχει υπογράψει το σενάριο και για τις ταινίες "The Men Who Stare at Goats¨, "The Goldfinch", "The Snowman".

Συντελεστές

Μετάφραση: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Βουρνάς

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα, Χριστίνα Πανόπουλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σιακαντάρης

Φωτογραφίες: Ιάσονας Κονταίος

Μακιγιάζ: Διονυσία Κωνσταντίνου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάριος Δερβιτσιώτης, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Αλέξανδρος Νταβρής, Τάκης Παρασκευόπουλος.