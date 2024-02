Βραβεία BAFTA: Στην Έμα Στόουν το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας – Σάρωσε το «Oppenheimer» του Νόλαν

Η ταινία «Oppenheimer» απέσπασε τα μεγαλύτερα βραβεία στην φετινή τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας μετά από μια μακρά αναμονή διάκρισης του σκηνοθέτη έπειτα από πολλές εμπορικές επιτυχίες ταινιών όπως το «Inception» και το «The Dark Knight».

Μεγάλο φαβορί των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε τους Τζόναθαν Γκλέιζερ σκηνοθέτης της ταινίας “The Zone of Interest”, Τζάστιν Τριετ “Anatomy of a Fall”, Αλεξάντερ Πέιν “Winter Break”, Μπράντλεϊ Κούπερ ( “Maestro”) και Άντριου Χέιγκ (“Without Ever Knowing Us”).

Παράλληλα ο Ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστής της ταινίας Oppenheimer που υποδύεται τον Αμερικανό θεωρητικό φυσικό, κέρδισε το βραβείο Bafta στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία.

Στην Έμα Στόουν το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας

Το βραβείο BAFTA της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απέσπασε η Έμα Στόουν για την ταινία Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός δήλωσε ότι «τρέφει δέος» για όλη την ομάδα πίσω από τη σουρεαλιστική κωμωδία, στην υποδύεται την Bella Baxter. Η Έμα Στόουν απέτισε φόρο τιμής σεναριογράφους που σκέφτηκαν την ατάκα «πρέπει να πάω να γρονθοκοπήσω αυτό το μωρό» σε μία σκηνή της ταινίας.

Επιπλέον ευχαρίστησε τον Γιώργο Λάνθιμο για «την φιλία μας και το δώρο της Μπέλας». Για την μητέρα της η ηθοποιός είπε: «Με έκανε κατά κάποιο τρόπο να πιστέψω σε αυτή την τρελή ιδέα ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο».

Τέσσερα βραβεία για το Poor Things

Η σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία Poor Things κέρδισε το βραβείο BAFTA για τα ειδικά οπτικά εφέ. Ο υπεύθυνος VFX Simon Hughes δήλωσε ότι η παραλαβή του βραβείου αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

«Είναι η κορύφωση της καριέρας μου, απολύτως για μένα. Και το να συμβεί σε μια τόσο μοναδική ταινία όπως αυτή, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν μια τόσο σουρεαλιστική και τόσο ικανοποιητική εμπειρία», είπε ο Simon Hughes.

Το Bafta για το σχεδιασμό παραγωγής πήγε στους Shona Heath, James Price και Zsuzsa Mihalek του Poor Things. Η ταινία απέσπασε επίσης τα βραβεία για την καλύτερη σχεδίαση κοστουμιών, το καλύτερο μακιγιάζ και τα καλύτερα χτενίσματα.