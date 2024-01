Το Netflix ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει τους συνδρομητές του, προσθέτοντας νέο περιεχόμενο από την 1η Φεβρουαρίου. Ολοκαίνουριες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα θα γίνουν διαθέσιμα από την πρώτη μέρα του νέου μήνα.

Ξεχωρίζει η πρεμιέρα της σειράς «Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου (Avatar The Last Airbender)», που γίνεται live-action στο Netflix έπειτα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε One Piece. Επίσης κυκλοφορούν το νέο true crime ντοκιμαντέρ «Σύντροφος, Στόκερ, Δολοφόνος (Lover, Stalker, Killer)» και το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, «Ο Αϊνστάιν και η Βόμβα (Einstein and the Bomb)», τα οποία αναμένεται να καθηλώσουν τους συνδρομητές της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας.

Τον Φεβρουάριο κυκλοφορεί και τα «Κωδικός 8: Μέρος 2 (Code 8: Part 2)» με πρωταγωνιστές τα αδέρφια Stephen και Robbie Amell, ενώ πρεμιέρα θα κάνει και η ταινία κινουμένων σχεδίων «O Ωρίωνας και το Σκοτάδι (Orion and the Dark)».

Επίσης, από την 1η Φεβρουαρίου το Netflix επαναφέρει τα… Χριστούγεννα καθώς θα μπορείτε να παρακολουθήσετε στην υπηρεσία τις κλασικές ταινίες «Μόνος στο σπίτι» και «Μόνος στο σπίτι 2».

Netflix: Τα 8 highlights για τον Φεβρουάριο του 2024

O Ωρίωνας και το Σκοτάδι (Orion and the Dark)

Ο Όριον μοιάζει πολύ με ένα συνηθισμένο παιδί δημοτικού σχολείου – ντροπαλό, ανεπιτήδευτο, με μια κρυφή αγάπη. Αλλά κάτω από τη φαινομενικά τυπική εξωτερική εμφάνιση, ο Όριον είναι γεμάτος εφηβικό άγχος και ταλαιπωρείται πολύ από παράλογους φόβους για τις μέλισσες, τα σκυλιά, τον ωκεανό, τα ραδιοκύματα του κινητού τηλεφώνου, τους δολοφονικούς κλόουν των υπονόμων, ακόμη και την πτώση από έναν γκρεμό. Αλλά από όλους τους φόβους του, αυτό που φοβάται περισσότερο είναι κάτι που αντιμετωπίζει κάθε βράδυ: το σκοτάδι.

Έτσι, όταν επισκέπτεται την κυριολεκτική ενσάρκωση του χειρότερου φόβου του, το Σκοτάδι στέλνει τον Όριον σε μια βόλτα με τρενάκι σε όλο τον κόσμο για να του αποδείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβάται τη νύχτα. Καθώς το απίθανο ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, ο Όριον πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να μάθει να αποδέχεται το άγνωστο, να σταματήσει να αφήνει τον φόβο να ελέγχει τη ζωή του και τελικά να αγκαλιάσει τη χαρά της ζωής.

Ο Αϊνστάιν και η Βόμβα (Einstein and the Bomb)

Βρισκόμαστε στο 1933 και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο πιο διάσημος επιστήμονας στον κόσμο, βρίσκεται σε φυγή. Φοβούμενος για τη ζωή του, δεν έχει άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψει τη γερμανική πατρίδα του, καθώς ο Χίτλερ καταλαμβάνει την εξουσία και αρχίζει τις συστηματικές διώξεις του εβραϊκού πληθυσμού.

Ο Αϊνστάιν πρέπει να βρει κάπου να κρυφτεί από τους ναζί δολοφόνους. Αλλά πού εξαφανίζεται από τα μάτια του κόσμου μια παγκόσμια διασημότητα; Η απάντηση οδηγεί σε μια ξύλινη καλύβα σε ένα χωράφι στο Νόρφολκ και στην ελάχιστα γνωστή ιστορία του αγγλικού καταφυγίου του Αϊνστάιν. Μια εποχή και ένας τόπος που θα αποτελέσουν σημείο καμπής στη ζωή του, ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ανάμεσα στον ειρηνισμό και την επιθετικότητα και μια στιγμή που θα καθορίσει τελικά τη σχέση του με την πιο ισχυρή από όλες τις εφευρέσεις – την ατομική βόμβα.

Χρησιμοποιώντας μόνο τα λόγια του Αϊνστάιν – τις ομιλίες, τις επιστολές και τις συνεντεύξεις του – για το σενάριο των διαλόγων του, αυτό το καινοτόμο ντοκιμαντέρ από τα στούντιο του BBC (The Anthrax Attacks, το βραβευμένο με Emmy The Surgeon’s Cut) συνδυάζει δραματικές σεκάνς με αρχειακό υλικό από τη ζωή του Αϊνστάιν, όπως αυτή εκτυλίσσεται στους δύο παγκόσμιους πολέμους, την άνοδο και την πτώση του φασισμού, την έλευση της ατομικής εποχής. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικά διορατικό και συγκινητικό πορτρέτο ενός από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ού αιώνα και όχι μόνο.

Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου (Avatar The Last Airbender)

Νερό. Γη. Φωτιά. Αέρας. Κάποτε, τα τέσσερα έθνη ζούσαν αρμονικά, με τον Άβαταρ, τον μάστερ όλων των τεσσάρων στοιχείων, να διατηρεί την ειρήνη μεταξύ τους. Τα πάντα άλλαξαν, όμως, μετά την επίθεση του Έθνους της Φωτιάς, που εξόντωσε τους Νομάδες του Αέρα και αποτέλεσε το πρώτο βήμα των δαμαστών της φωτιάς προς την κατάκτηση του κόσμου. Ο κόσμος, ενώ περιμένει τη μετενσάρκωση του Άβαταρ, έχει χάσει την ελπίδα του.

Σαν ένα φως στο σκοτάδι όμως, η ελπίδα γεννιέται όταν ο Άανγκ (Γκόρντον Κόρμιερ), ένας νεαρός Νομάς του Αέρα –και ο τελευταίος του είδους του– ξυπνά για να πάρει τη θέση που του αξίζει ως ο επόμενος Άβαταρ. Μαζί με τους νέους του φίλους, τον Σόκα (Ίαν Άουσλι) και την Κατάρα (Κιαουεντίο), αδέλφια και μέλη της Νότιας Φυλής του Νερού, ο Άανγκ ξεκινά ένα φανταστικό, καταιγιστικό ταξίδι για να σώσει τον κόσμο και να αντισταθεί στην τρομακτική επίθεση του Άρχοντα της Φωτιάς Οζάι (Ντάνιελ Ντάε Κιμ). Με έναν ανελέητο πρίγκιπα στον θρόνο όμως, τον Ζούκο (Ντάλας Λιου), αποφασισμένο να τους πιάσει, η αποστολή δεν θα είναι εύκολη. Θα χρειαστούν βοήθεια από πολλούς συμμάχους και γλαφυρούς χαρακτήρες που θα γνωρίσουν στην πορεία.

Το Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου είναι μια αναβίωση ζωντανής δράσης της βραβευμένης και αγαπημένης σειράς κινουμένων σχεδίων του Nickelodeon. Ο Άλμπερτ Κιμ (Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη, Nikita) εκτελεί χρέη showrunner, διευθυντή παραγωγής και σεναριογράφου. Ο Τζαμπάρ Ρεϊζάνι (Χαμένοι στο Διάστημα, Stranger Things) και ο Μάικλ Γκόι είναι διευθυντές παραγωγής και σκηνοθέτες μαζί με τους σκηνοθέτες Ρόζεαν Λιανγκ (επίσης διευθύντρια παραγωγής) και Τζετ Γουίλκινσον. Ο Νταν Λιν (Lego Ταινία, Αλαντίν) και η Λίντσεϊ Λιμπερατόρε (Walker) υπογράφουν επίσης τη διεύθυνση παραγωγής για τη Rideback.

Σύντροφος, Στόκερ, Δολοφόνος (Lover, Stalker, Killer)

Ο Ντέιβ έχει μόλις βγει από μια μακροχρόνια σχέση και θέλει πολύ να κάνει νέα αρχή στα ερωτικά του, γι’ αυτό και κάνει ό,τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι: δοκιμάζει τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Η Λιζ και η Κάρι είναι δύο από τις πιο πολλά υποσχόμενες γνωριμίες του. Είναι και οι δύο ανύπαντρες μητέρες με ακαταμάχητες προσωπικότητες που τον βοηθούν να βγει από το καβούκι του με διαφορετικούς τρόπους. Θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο δουλευταράς, αφοσιωμένος πατέρας να απολαύσει ξανά τον περιστασιακό έρωτα, αν η κατάσταση δεν εξελισσόταν σε ένα διεστραμμένο ερωτικό τρίγωνο που έθεσε σε κίνδυνο τον Ντέιβ και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μέσα από συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους –ακόμα και τους αστυνομικούς που διαλεύκαναν την υπόθεση– και περιγραφικές αναπαραστάσεις που μεταφέρουν στους θεατές την ένταση και την παράνοια του εφιάλτη που έζησε ο Ντέιβ για τέσσερα χρόνια, αυτό το ντοκιμαντέρ από την Curious Films (Running with the Devil) και τον σκηνοθέτη Σαμ Χόμπκινσον (Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας), ενώνει με επιδέξιο τρόπο το παζλ μιας απίστευτης αληθινής ιστορίας παρενόχλησης, ψηφιακής απάτης και φόνου στην καρδιά της Αμερικής.

Κωδικός 8: Μέρος 2 (Code 8: Part 2)

Σε έναν κόσμο όπου το 4% του πληθυσμού γεννιέται με ασυνήθιστες δυνάμεις και ο οποίος αστυνομεύεται από υπερσύγχρονα ρομπότ, ένας πρώην κατάδικος συνεργάζεται με τον βαρόνο ναρκωτικών που απεχθάνεται για να προστατεύσει μια έφηβη από έναν ανήθικο αστυνομικό.

Μόνος στο σπίτι

Ένα εννιάχρονο αγόρι, που οι γονείς του τον έχουν ξεχάσει στο σπίτι, αντιμετωπίζει με ευρηματικό τρόπο δυο διαρρήκτες.

Μόνος στο σπίτι 2

Ο μικρός Κέβιν χάνει για δεύτερη φορά την οικογένειά του, μένοντας μόνος του στη Νέα Υόρκη

Εγώ, Ο Απαισιότατος

Ο Γκρου είναι ένας εφευρέτης ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να αναγνωριστεί ως ο μεγαλύτερος εν ζωή κακός, αλλά ο νεαρός Βέκτορ του παίρνει την μπουκιά απ’ το στόμα. Για να τον ξεπεράσει, ο Γκρου αποφασίζει να κλέψει το φεγγάρι, υπολογίζει όμως δίχως τρία μικρά ορφανά κοριτσάκια.

Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Φεβρουάριο του 2024

1 Φεβρουαρίου

Home Alone

Home Alone 2

Εγώ, ο Απαισιότατος Despicable Me

2 Φεβρουαρίου

Let’s Talk About CHU (Season 1)

Orion and the Dark

5 Φεβρουαρίου

Downtown Abbey: A New Era

Dee & Friends in Oz (Season 1)

7 Φεβρουαρίου

Luz: The Light of Heart (Season 1)

8 Φεβρουαρίου

One Day (Limited Series)

9 Φεβρουαρίου

Alpha Males (Season 2)

Ashes

A Killer Paradox (Season 1)

Lover, Stalker, Killer

12 Φεβρουαρίου

Firestarter

13 Φεβρουαρίου

Kill Me If You Dare

Taylor Tomlinson: Have It All

14 Φεβρουαρίου

A Soweto Love Story

Good Morning, Verônica (Season 3)

Love is Blind (Season 6)

Players

The Heartbreak Agency

15 Φεβρουαρίου

AlRawabi School for Girls (Season 2)

Comedy Chaos (Season 1)

House of Ninjas (Season 1)

Ready, Set, Love (Season 1)

The Vince Staples Show (Season 1)

16 Φεβρουαρίου

Comedy Chaos (Season 1)

The Abyss

19 Φεβρουαρίου

Einstein and the Bomb

The Outfit

Rhythm + Flow Italy (Season 1)

20 Φεβρουαρίου

Mike Epps: Ready to Sell Out

21 Φεβρουαρίου

Can I Tell You A Secret? (Season 1)

22 Φεβρουαρίου

Avatar The Last Airbender (Season 1)

23 Φεβρουαρίου

Ghost Doctor

The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth

Formula 1: Drive to Survive (Season 6)

Mea Culpa

Through My Window: Looking at You

24 Φεβρουαρίου

The 30th Annual Screen Actors Guild Awards

28 Φεβρουαρίου

American Conspiracy: The Octopus Murders

Code 8: Part 2

πηγή: FOXreport.gr

