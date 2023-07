«Poor Things»: Ο Γιώργος Λάνθιμος αποθέωσε την Έμα Στόουν – «Έμεινα έκπληκτος»

Για την τρίτη του συνεργασία με την ηθοποιό Έμα Στόουν (Emma Stone) και για τον ιδιαίτερο ρόλο της στην ταινία «Poor Things» μίλησε στο Empire Magazine ο πολυβραβευμένος Ελληνας δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Σκοτσέζου Αλισντερ Γκρέι (Alistair Gray) που κυκλοφόρησε το 1992 αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής εγκυμονούσας γυναίκας στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γλασκώβη η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της. Ένας εκκεντρικός αλλά ιδιοφυής επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ την επαναφέρει στη ζωή δίνοντάς της ωστόσο, το μυαλό του αγέννητου παιδιού της.

«Στη δημιουργία αυτού του πλάσματος όλα έγιναν από ένστικτο, δεν μοιάζει με τίποτα που έχετε δει», είπε ο διάσημος σκηνοθέτης στο Empire. «Μερικές φορές η Έμα μου έλεγε: “Δεν ξέρω τι στο καλό κάνω – είναι καλό;” και άλλες φορές δεν ήξερα ούτε εγώ τι να κάνω. Δοκιμάζαμε διαφορετικά πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, έμεινα έκπληκτος με την Εμα», πρόσθεσε. «Αργότερα, όταν έκανα το μοντάζ της ταινίας, της έστελνα μηνύματα και της έλεγα: “Δεν ξέρω πώς το έκανες αυτό. Είναι απίστευτο”», σημείωσε.

Για την αγαπημένη πρωταγωνίστρια ήταν μία άκρως συλλογική προσπάθεια. «Φανταστείτε να ήμουν μόνη μου! Αυτό θα ήταν καταστροφή», αναφέρει η Στόουν τονίζοντας ότι «ήμασταν όλη την ώρα μαζί. Και μπορούσα να βασίζομαι πάντα σε εκείνον». Σημειώνεται ότι η ηθοποιός συνεργάζεται και στην επόμενη ταινία του Έλληνα δημιουργού «And» της οποίας τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί.

«Ήμουν με ανθρώπους που αγαπώ και εμπιστεύομαι και ένιωσα ότι μπορούσα να κάνω λάθη και να πειραματιστώ», ανέφερε η ηθοποιός για το «Poor Things» και πρόσθεσε. «Η ελευθερία και ότι ένιωθα άνετα…είναι αυτά που αγαπώ στην συνεργασία μου με τον Γιώργο».

