Οι 5 καλύτερες ταινίες του Netflix για το 2023

Το 2023 ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για το κινηματογραφικό τμήμα του Netflix, το οποίο κυκλοφόρησε ταινίες για όλα τα γούστα, από πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ, όπως το Pamela, A Love Story, μέχρι κωμωδίες, όπως το Murder Mystery 2, καθώς και θρίλερ δράσης, όπως το Kill Boksoon.

Οι κυκλοφορίες ήταν συνεχής, από επιτυχίες όπως το Extraction 2 μέχρι αποτυχίες όπως το Best Christmas Ever. Μάλιστα μερικές από τις ταινίες του Netflix, όπως το The Killer του David Fincher και το Rebel Moon του Zack Snyder, είναι τόσο μεγάλες, που το Netflix κανόνισε εντυπωσιακές πρεμιέρες σε κινηματογράφους που ανήκουν στην εταιρεία.

Είμαστε αρκετά κοντά στο τέλος του έτους, με τους κριτικούς και τους θεατές να έχουν αρχίσει να φτιάχνουν τις λίστες με τις αγαπημένες τους ταινίες για το 2023. Η ομάδα Netflix Bangers στο Facebook, αποφάσισε πρόσφατα να φτιάξει μία τέτοια λίστα. Έτσι κάλεσε τα 2,1 εκατομμύρια μέλη της να γράψουν κάτω από μία ανάρτηση, τις καλύτερες ταινίες που παρακολούθησαν φέτος στο Netflix.

Χωρίς συγκεκριμένη σειρά, αυτές είναι 5 καλύτερες ταινίες του Netflix για το 2023:

Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση 2

Pain Hustlers

Nowhere

Η Πιο Βαθιά Ανάσα

The Mother

Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση 2 (Extraction 2)

Ο Κρις Χέμσγουορθ επιστρέφει ως Τάιλερ Ρέικ στο σίκουελ του μπλοκμπάστερ δράσης του Netflix, “Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση”. Αφού επιβιώνει με δυσκολία από τα συμβάντα της πρώτης ταινίας, ο Ρέικ επιστρέφει για άλλη μία θανάσιμη αποστολή: να διασώσει την ταλαιπωρημένη οικογένεια ενός αδίστακτου Γεωργιανού γκάνγκστερ από τη φυλακή όπου κρατούνται.

Ο Χέμσγουορθ ξανασμίγει με τον σκηνοθέτη Σαμ Χάργκρεϊβ, ενώ την παραγωγή υπογράφει η AGBO των Τζο και Άντονι Ρούσο και το σενάριο ο Τζο Ρούσο. Η Γκολσιφτέ Φαραχανί επιστρέφει στον ρόλο της από την πρώτη ταινία, συμπρωταγωνιστώντας με τους Αντάμ Μπεσά, Όλγα Κιριλένκο, Ντάνιελ Μπέρναρντ και Τινατίν Νταλακισβίλι.

Πρόκειται για το σίκουελ της πρώτης ταινίας που βασίστηκε στο κόμικ “Ciudad” του Άντι Παρκς, σε σενάριο Άντι Παρκς, Τζο και Άντονι Ρούσο, με εικονογράφηση του Φερνάντο Λεόν Γκονζάλες. Το “Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση 2” είναι μια παραγωγή των Άντονι Ρούσο, Τζο Ρούσο, Μάικ Λαρόκα, Άντζελα Ρούσο-Ότστοτ, Κρις Χέμσγουορθ, Πάτρικ Νιούαλ και Σαμ Χάργκρεϊβ. Τη διεύθυνση παραγωγής υπογράφουν οι Τζέικ Οστ, Μπέντζαμιν Γκρέισον, Στίβεν Σκαβέλι, Κρίστοφερ Μάρκους και Στίβεν ΜακΦίλι.

Pain Hustlers

Η Λάιζα Ντρέικ (Έμιλι Μπλαντ) είναι μια εργαζόμενη ανύπαντρη μητέρα που μόλις έχασε τη δουλειά της και έχει φτάσει στα όριά της. Η τυχαία γνωριμία της με τον ιατρικό επισκέπτη Πιτ Μπρένερ (Κρις Έβανς) την οδηγεί σε μια ανοδική πορεία οικονομικά, αλλά σε έναν αμφιλεγόμενο δρόμο ηθικά, καθώς μπλέκεται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο με κομπίνες.

Έχοντας να αντιμετωπίσει το ολοένα και πιο ανισόρροπο αφεντικό της (Άντι Γκαρσία), την κατάσταση υγείας της κόρης της που επιδεινώνεται (Κλόι Κόλμαν) και συνειδητοποιώντας συνεχώς τη ζημιά που προκαλεί η εταιρεία, η Λίζα αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις επιλογές της. Το Pain Hustlers είναι μια αιχμηρή και αποκαλυπτική ματιά σε όσα κάνουν κάποιοι άνθρωποι από απόγνωση και άλλοι από απληστία.

Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με BAFTA Ντέιβιντ Γέιτς, την παραγωγή υπογράφει ο Λόρενς Γκρέι, ενώ παίζουν επίσης οι Κάθριν Ο’Χάρα, Τζέι Ντουπλάς και Μπράιαν ντ’ Άρσι Τζέιμς.

Nowhere

Η Μία (Άννα Καστίγιο) είναι μια έγκυος γυναίκα που, μαζί με τον άντρα της, διαφεύγει από μια χώρα με απολυταρχικό καθεστώς κρυμμένη σε ένα θαλάσσιο κοντέινερ. Αφού χωρίζονται βίαια, πρέπει να παλέψει για την επιβίωσή της όταν μια σφοδρή καταιγίδα τη ρίχνει στη θάλασσα. Μόνη και χαμένη στη μέση του ωκεανού, η Μία θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα για να σώσει τη ζωή της κόρης της και να ξανασυναντηθεί με τον σύντροφό της.

Η Πιο Βαθιά Ανάσα (The Deepest Breath)

Η σχέση μιας πρωταθλήτριας ελεύθερης κατάδυσης και ενός εξειδικευμένου δύτη ασφάλειας μοιάζει καρμική παρά τα διαφορετικά μονοπάτια που χάραξαν για να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου των ελεύθερων καταδύσεων. Μια ματιά στις συγκλονιστικές επιβραβεύσεις αλλά και τους αναπόφευκτους κινδύνους που συναντούν, καθώς κυνηγούν το όνειρο στα σιωπηλά βάθη του ωκεανού.

The Mother

Μια φονική γυναίκα δολοφόνος βγαίνει από την παρανομία για να προστατεύσει την κόρη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια, ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από επικίνδυνους άνδρες.

πηγή: FOXreport.gr

