Ο Γιατρός: Πώς μια σειρά μιλά κατ΄ευθείαν στην καρδιά – Τα συγκινητικά αποσπάσματα από το χθεσινό επεισόδιο

«Ο Γιατρός» είναι η σειρά του Alpha, η οποία έχει θέσει άλλα δεδομένα κι έχει ανεβάσει τον πήχη της μυθοπλασίας. Θέτει προβληματισμούς κι ερωτήματα σημερινά και ρεαλιστικά, μέσα από ένα ιατρικό δράμα που συνδιαλέγεται με τη ζωή.

Σε κάθε επεισόδιο παράλληλα με την συγκλονιστική ιστορία του Doc, Ανδρέα Βρεττού (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σειράς, τον δραματουργικό άξονά της, ξεδιπλώνονται καινούργιες ιστορίες, εξίσου δυνατές. Κάθε ασθενής που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική αποτελεί μια άμεση ή έμμεση αφορμή για να αναδυθούν κομμάτια μνήμης του Ανδρέα αλλά και μυστικά και πληγές όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας για να αποδειχθεί ότι όλοι, τελικά, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν και να συμφιλιωθούν με τις δικές απώλειες και τραύματα. Η ανάπτυξη των παράλληλων ιστοριών, ο τρόπος απόδοσής τους, είναι υποδειγματικός, ενώ κάθε φορά τα μηνύματα που περνούν είναι τόσο σύγχρονα αλλά και τόσο σωστά δοσμένα. Κι αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που κάνει το «Γιατρό» τη σειρά δίχως ανταγωνισμό στην ελληνική τηλεόραση.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 20 Νοεμβρίου, ο Doc εμψυχώνει τους συναδέλφους του με τόσο πάθος, με λόγια τόσο συγκινητικά, που τους εμφυσά την πίστη στο λειτούργημά τους, την πίστη στο θαύμα. «Πάντα τόσο απλό ήτανε, απ’ την εποχή του Ιπποκράτη ακόμα. Κι από πιο παλιά. Ο λόγος είναι ένας. Ο αγώνας… Εμείς απέναντι στο θάνατο. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν μέρες που ο θάνατος δείχνει μακρινός και αόριστος. Και υπάρχουν μέρες σαν τη σημερινή που ο θάνατος φαίνεται ανίκητος. Δεν είναι όμως… Γιατί υπάρχουμε εμείς. Όλα τα βιβλία που έχουμε διαβάσει, όλες οι σπουδές, η εκπαίδευση, η πρακτική, οι θεωρίες… όλα για ένα και μόνο λόγο… Για να μπορέσουμε μια μέρα να σταθούμε ίσοι απέναντι του, να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να του πούμε “όχι σήμερα”. “Όχι σήμερα”. Όσο άσχημα κι αν είναι ο ασθενής. “Όχι σήμερα”. Ακόμα κι αν έχει χάσει κι ο ίδιος κάθε ελπίδα για ζωή… “Όχι σήμερα!”. Δεν είναι εύκολο… Yπάρχουν μέρες που θέλουμε να τα παρατήσουμε… Γι’ αυτό όμως είμαστε ομάδα. Για να μπορέσουμε να δίνουμε κουράγιο ο ένας στον άλλον, για να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον…Ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή μας, ό,τι κι αν κάνουν οι ασθενείς μας μετά από δω, ένα πρέπει να θυμόμαστε πάντα. Τον λόγο που βρισκόμαστε εδώ! Κι αυτός ο λόγος είναι ένας: για να σταθούμε ανάμεσα στους ασθενείς μας και στον θάνατο.

Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι γιατρός. Πάμε».

Δείτε το απόσπασμα

Σε άλλο σημείο του ίδιου επεισοδίου, o Doc μιλάει στο Βασίλη (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης), ο οποίος θέλει να δώσει τέλος στη ζωή του. Εξαιτίας του εκτροχιασμού του τρένου στο οποίο επέβαινε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρέθηκε ότι πάσχει από εγκεφαλικό ανεύρυσμα, κάτι που δεν γνώριζε. Οι γιατροί του σώσουν δύο φορές τη ζωή. Ο Doc του μιλάει με ενσυναίσθηση αλλά και σοφία, μέσα από τη δική του, προσωπική, εμπειρία.

«Χειρότερα, καλύτερα… το σημαντικό είναι ότι είσαι ζωντανός» του λέει. Και παραλληλίζοντας τη δική του ζωή με αυτή του ασθενή, αφού και τους δύο τους ενώνουν κοινά σημεία καταλήγει: «Γιατί η ζωή είναι αστεία. Μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία φυτεύοντας μου μια σφαίρα στο κεφάλι. Σε σένα πάλι… εκτροχιάζοντας ένα τρένο. Αν δεν είχες ανέβει σ’ αυτό το τρένο, το πιο πιθανό να ήσουν νεκρός αυτή τη στιγμή από ανεύρυσμα. Αν δεν είχες αυτοκτονήσει ήδη. Σου λέω: αποδέξου την ειρωνεία και προχώρα παρακάτω».

Δείτε το απόσπασμα

«Ο Γιατρός» – Δευτέρα στις 22:40 στον Alpha!

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”