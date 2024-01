Netflix: Πρώτο teaser trailer για την 2η σεζόν του Arcane – Η θεωρία που φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

Το Netflix κυκλοφόρησε επιτέλους το πρώτο teaser trailer από την 2η σεζόν του Arcane, της animated σειράς που βασίζεται στο σύμπαν του League of Legends.

Η 1η σεζόν του Arcane αφηγήθηκε τα origin stories μερικών από τους πιο δημοφιλείς πρωταθλητές του League of Legends, ενώ εισήγαγε νέους χαρακτήρες στην ιστορία. Και η πρώτη μεγάλη ματιά στην δεύτερη σεζόν της σειράς, η οποία αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Netflix τον Νοέμβριο, ετοιμάζεται να μας δείξει ακόμα περισσότερους από τους καλύτερους χαρακτήρες του παιχνιδιού.

«Μία εφιαλτική ματιά στην 2η σεζόν του Arcane. Έρχεται αυτό το Νοέμβριο» αναφέρει το Netflix στο X, πρώην Twitter.

A nightmarish new look at Arcane Season 2. Coming this November. pic.twitter.com/NYGFWn3lwk

— Netflix (@netflix) January 5, 2024