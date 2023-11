Netflix: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη σειρά «Μία Σχεδόν Κανονική Οικογένεια»

Ανάμεσα στα «διαμάντια» που ξεκίνησαν να κοσμούν από αυτή την εβδομαδά την ταινιοθήκη του Netflix βρίσκεται και μία νέα σειρά μυστηρίου με τίτλο «Μία Σχεδόν Κανονική Οικογένεια». Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και περιμένει όσους «διψούν» για σασπένς και αστυνομική έρευνα, να την ανακαλύψουν.

Πριν πατήσετε το play για να ενταχθείτε στο «σύμπαν» της, διαβάστε όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε για τη σειρά:

Όταν μια 19χρονη κατηγορείται για τη δολοφονία του εραστή της, η πρόσοψη της φαινομενικά τέλειας οικογένειάς της αρχίζει να σπάει. Οι γονείς του εφήβου, ένας ιερέας και ένας δικηγόρος, έχουν επίσης δικά τους μυστικά. Πόσο γνωρίζουν ο ένας για τον άλλον;

Βασισμένο στο best seller βιβλίο του M.T. Έντβαρντσον, το αστυνομικό θρίλερ «A Nearly Normal Family» σκηνοθετήθηκε από τον Per Hanefjord (Agent Hamilton) και γράφτηκε από τους σεναριογράφους του «The Truth Will Out», Anna Platt και Hans Jörnlind. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Lo Kauppi, Björn Bengtsson και η νεοφερμένη Alexandra Karlsson Tyrefors.

«Από την πρώτη συνάντηση με αυτήν την ιστορία, εκτίμησα ότι πραγματικά έχει κάτι ουσιαστικό». «Εγείρει περίπλοκα ζητήματα και ταυτόχρονα έχει συναρπαστικό σασπένς», είπε ο Hanefjord στο Netflix.

Το καστ της σειράς:

Lo Kauppi (Modus) ως Ulrika Sandell, δικηγόρος

Björn Bengtsson (The Last Kingdom) ως Adam Sandell, ιερέας

Η Alexandra Karlsson Tyrefors ως Stella Sandell

η Ulrika και η έφηβη κόρη του Adam

Håkan Bengtsson (I Am Zlatan) ως Mikael Blomberg, δικηγόρος της Stella

Η Melisa Ferhatovic (La Tormenta Sueca) ως Amina Besic, η καλύτερη φίλη της Stella

Christian Fandango Sundgren (Barracuda Queens) ως Christoffer Olsen, ένας επιχειρηματίας του οποίου η Stella κατηγορείται για δολοφονία

Eva Westerling (Bonus Family) ως Kerstin Boströ, το αφεντικό της Stella στο Gran’s Bakery

Τι συμβαίνει στη σειρά;

Οι Sandells ζουν μια ήσυχη ζωή σε ένα πλούσιο προάστιο. Η Ulrika είναι πολυάσχολη δικηγόρος, ο Adam είναι ιερέας και η κόρη τους, η Stella, εργάζεται σε ένα αρτοποιείο. Όλα φαίνονται να κυλούν τέλεια μέχρι που η Στέλλα κατηγορείται για τη δολοφονία ενός άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από μια βραδινή έξοδο μαζί της. Τώρα η Στέλλα είναι υπό κράτηση και οι γονείς της προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση καθώς ακολουθεί η δίκη. Θέλουν να βοηθήσουν τη Στέλλα με κάθε κόστος, αλλά πόσα ξέρουν πραγματικά για την κόρη τους — ή ο ένας για τον άλλον;

Πού εκτυλίσσεται η πλοκή της σειράς;

Η σειρά διαδραματίζεται μέσα και γύρω από το Lund της Σουηδίας. «Ήταν σημαντικό για μένα ότι γυρίστηκε στο Λουντ, όπου διαδραματίζεται το βιβλίο», είπε στο Netflix ο Έντβαρντσον, ο οποίος είναι και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς.

πηγή: FOXreport.gr

