Netflix: Οι 4 καλύτερες ταινίες για να δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο

Τα Rest in Peace και When You Finish Saving the World και περισσότερες επιτυχίες για μια βραδιά ταινιών μόλις κυκλοφόρησαν στο Netflix.

Φτάσαμε ξανά στο Σαββατοκύριακο και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να εξερευνήσετε τις νέες επιλογές της πλατφόρμας. Αλλά με τόσους πολλούς υπέροχους τίτλους που προσφέρονται, το ερώτημα είναι πώς να περιορίσετε το τι να παρακολουθήσετε. Μην πανικοβάλλεστε: Σας έχουμε καλύψει. Έχουμε επιμεληθεί μια λίστα με τις καλύτερες ταινίες για να δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των νέων κυκλοφοριών που βγαίνουν σε ροή για πρώτη φορά όσο και των παλιών αγαπημένων που επιστρέφουν.

Το Netflix προσφέρει μερικές νέες ταινίες αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού δραματικού θρίλερ “Rest in Peace” καθώς και άλλο ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο, αυτή τη φορά από τον Jesse Eisenberg, με το “When You Finish Saving the World”.

When You Finish Saving the World

Πρώτο είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Jesse Eisenberg «When You Finish Saving the World», μια κωμωδία-δράμα βασισμένη στο ομώνυμο ηχητικό δράμα του 2020 που κέρδισε ένα βραβείο Audie για το καλύτερο «Original Work».

Ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things», Φιν Γούλφχαρντ, υποδύεται τον Ζίγκι, έναν 17χρονο επίδοξο λαϊκό τραγουδιστή που έχει δημιουργήσει μια θαυμαστή διαδικτυακή βάση μέσω ζωντανής ροής, εν αγνοία της αυστηρής μαμάς του Έβελιν (Julianne More). Ενώ η Έβελιν, που διευθύνει ένα καταφύγιο για επιζώντες ενδοοικογενειακής κακοποίησης, είναι επαγγελματίας στην επικοινωνία με τους προβληματικούς εφήβους στη δουλειά της, στο σπίτι παλεύει να συνδεθεί με τον δικό της γιο.

Καθώς οι εντάσεις ανάμεσά τους μεγαλώνουν, η Έβελιν προσπαθεί απεγνωσμένα να αναθρέψει έναν ανεπιτήδευτο έφηβο στο καταφύγιό της, ενώ ο Ζίγκι σκοντάφτει προσπαθώντας να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι στην τάξη του.

Rest In Peace

Σε σκηνοθεσία Sebastián Borensztein και προσαρμογή από το μυθιστόρημα του Martin Baintrub “Descansar en paz”, το “Rest in Peace” είναι ένα ισπανικό δράμα-θρίλερ που διαδραματίζεται στην Αργεντινή για έναν πατέρα που καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει την οικογένειά του.

Αντιμετωπίζοντας τα αυξανόμενα χρέη και τα επιδεινούμενα προβλήματα υγείας, αρπάζει μια ευκαιρία που δημιουργήθηκε από μια σύμπτωση και μια απροσδόκητη τροπή για να εξαφανιστεί. Ζει εκτός δικτύου με ψεύτικη ταυτότητα για χρόνια πριν από μια τυχερή ανακάλυψη αναζωπυρώσει την περιέργειά του για την οικογένεια που άφησε πίσω. Όταν τελικά παίρνει τη δύσκολη απόφαση να επιστρέψει, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει απέχει πολύ από αυτό που περίμενε.

Damsel

Ετοιμαστείτε για ένα παραμύθι με μια ανατροπή στο Damsel. Σε αυτήν την ταινία από τον Juan Carlos Fresnadillo πρωταγωνιστεί η Millie Bobby Brown ως Elodie, μια πριγκίπισσα που πρέπει να περιηγηθεί σε έναν ύπουλο κόσμο μακριά από τα βιβλία ιστοριών. Μακριά από το τυπικό σας “μια φορά κι έναν καιρό”, αυτή η μοναδική εκδοχή βρίσκει ότι η Elodie και η υποτιθέμενη ευτυχώς πάντα εκτροχιάστηκαν όταν προδόθηκε από τον πρίγκιπά της και προσφέρεται ως θυσία σε έναν δράκο για να τακτοποιήσει ένα αρχαίο χρέος. Με ένα all-star cast που περιλαμβάνει Η Άντζελα Μπάσετ, ο Ρόμπιν Ράιτ και ο Νικ Ρόμπινσον, η ταινία στρέφει την κοπέλα που βρίσκεται σε κίνδυνο, με μυστικιστικά στοιχεία, επικές μάχες και μια πριγκίπισσα που πρέπει να κοιτάξει μέσα της για να σώσει τον εαυτό της.

The Kitchen

Στο The Kitchen, το μέλλον του Λονδίνου είναι ζοφερό. Το έτος είναι το 2040 και η πόλη έχει μετατραπεί σε παιδική χαρά για τους εξαιρετικά πλούσιους, αφήνοντας όλους τους άλλους να αγωνίζονται σε πολυώροφα παραγκουπόλεις. Ο Izi, τον οποίο υποδύεται ο Kane Robinson, και η κοινότητά του, αρνούνται να εκτοπιστούν. Όταν ο γιος της Ίζι αρρωσταίνει, παρασύρεται ξανά σε μια εγκληματική ζωή με μια ληστεία που υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή τους για πάντα. Οι Jedaiah Bannerman και Hope Ikpoku Jr. πρωταγωνιστούν επίσης σε αυτό το δράμα επιστημονικής φαντασίας υψηλής σύλληψης σε σκηνοθεσία Kibwe Tavares και Daniel Kaluuya που συνδυάζει την έξυπνη αφήγηση με μια κριτική ματιά στο μέλλον της κοινωνίας.

Πηγή: FOXreport.gr

Google Street View: Μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου με βάση τα χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος

Epic Games: Αυτό είναι το τελευταίο δωρεάν παιχνίδι για τον Μάρτιο