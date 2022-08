Netflix: H Οικογένεια Άνταμς επιστρέφει – H Wednesday προκαλεί πανικό στο πρώτο τρέιλερ της σειράς

Tο Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ από το «Wednesday», τη σειρά φαντασίας του Tim Burton για την Οικογένεια Άνταμς.

Στον ομώνυμο ρόλο είναι η Jenna Ortega, ενώ η Christina Ricci, η αυθεντική “Wednesday” από την ταινία του 1990, επιστρέφει σε βασικό ρόλο της σειράς, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο. Στη σειρά του Tim Burton συμμετέχουν οι Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán και Isaac Ordonez.

Σύμφωνα με το Netflix, το σόου είναι ένα διερευνητικό μυστήριο με πολλά μεταφυσικά στοιχεία που παρουσιάζει τα φοιτητικά χρόνια της Wednesday στην Ακαδημία Νέβερμορ.

Say hello to Netflix’s Addams Family

Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez star in Wednesday, the new series from Tim Burton. pic.twitter.com/OJIKVxJlbg

— Netflix (@netflix) August 16, 2022