Netflix: Εντός του 2024 η 2η σεζόν του Squid Game – Όλα όσα γνωρίζουμε

Η πολυαναμενόμενη 2η σεζόν του «Squid Game» θα κυκλοφορήσει στο Netflix εντός του 2024. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα δεν ανακοίνωσε ακριβή ημερομηνία, αλλά επιβεβαίωσε σε επιστολή προς τους μετόχους ότι η 2η σεζόν της κορεάτικης δραματικής σειράς του δημιουργού Hwang Dong-hyuk θα γίνει διαθέσιμη εντός του τρέχοντος έτους.

«Κοιτάζοντας στο μέλλον, παρά τις απεργίες του 2023 που ανέβαλαν την κυκλοφορία ορισμένων τίτλων, έχουμε ένα μεγάλο, τολμηρό πρόγραμμα για το 2024. Το κοινό θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε επιτυχημένες δραματικές σειρές που επιστρέφουν, όπως τα “The Diplomat” (2η σεζόν), “Bridgerton” (3η σεζόν), “Squid Game” (2η σεζόν) και “Empress” (2η σεζόν), μη σεναριογραφημένες σειρές όπως το “Tour de France: Unchained’ (2η σεζόν), “Love is Blind” (6η σεζόν), “F1: S6” και “Full Swing” (2η σεζόν), και ολοκαίνουργιες σειρές όπως “3 Body Problem” (βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα και από τους showrunners του Game of Thrones), “Griselda” (με πρωταγωνίστρια τη Sofia Vegara, που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα), “The Gentlemen” (από τον Guy Ritchie), “Eric” (με πρωταγωνιστή τον Benedict Cumberbach), “Avatar: The Last Airbender”, “Cien Años de Soledad”, από την Κολομβία, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gabriel García Márquez και Senna από τη Βραζιλία» αναφέρει η επιστολή του Netflix στους μετόχους του.

Η πρώτη σεζόν εννέα επεισοδίων του “Squid Game” του Dong-hyuk κυκλοφόρησε το 2021. Η δραματική σειρά για έναν θανατηφόρο διαγωνισμό μεταξύ φτωχών ανταγωνιστών με στόχο να κερδίσουν 45,6 δισεκατομμύρια γουόν αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία για το Netflix και προτάθηκε για 14 βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης δραματικής σειράς (για πρώτη φορά για μη αγγλόφωνη σειρά). Τελικά κέρδισε έξι βραβεία.

Το “Squid Game” έγραψε επίσης ιστορία στα Screen Actors Guild Awards του 2022, καθώς έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη σειρά και η πρώτη κορεατική σειρά που απέσπασε υποψηφιότητες για το καστ δραματικής σειράς, τον ηθοποιό δραματικής σειράς (Lee Jung-jae), την ηθοποιό δραματικής σειράς (Jung Ho-yeon) και το σύνολο κασκαντέρ. Οι Lee Jung-jae και Ho-yeon κέρδισαν τα βραβεία. Το “Squid Game” κέρδισε επίσης τρεις Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ των οποίων και για το καλύτερο τηλεοπτικό δράμα.

Έπειτα από μήνες με φήμες σχετικά με το αν θα υπήρχε δεύτερη σεζόν στο Squid Game, το Netflix επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο του 2022 ότι θα προχωρούσε σε 2η σεζόν. Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos είχε δηλώσει: «Το σύμπαν του “Squid Game” μόλις ξεκίνησε».

Netflix: Όσα γνωρίζουμε για τη 2η σεζόν του Squid Game

Στη 2η σεζόν, ο Lee Jung-jae θα επαναλάβει τον ρόλο του ως πρωταγωνιστής, Seong Gi-hun, ο Lee Byung-hun θα επιστρέψει ως Front Man και ο Wi Ha-jun θα υποδυθεί ξανά τον αστυνομικό ντετέκτιβ Jun-ho. Ο Gong Yoo θα επιστρέψει επίσης.

Το νέο καστ περιλαμβάνει τους Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon και Yang Dong-geun καθώς και τους Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won και Won Ji-an.

Ο Hwang Dong-hyuk επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και να αναλάβει την παραγωγή της δεύτερης σεζόν της σειράς που σύμφωνα με το deadline θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Αν και το Netflix έχει κρατήσει μυστικές τις λεπτομέρειες της ιστορίας, το καστ που επιστρέφει και το τέλος της 1ης σεζόν του Squid Game υποδεικνύουν πού κατευθύνεται η 2η σεζόν. Αντί να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του, ο Gi-hun γύρισε πίσω, αποφασισμένος να βάλει τέλος στα βάναυσα και απάνθρωπα παιχνίδια και να εξουδετερώσει τα διεφθαρμένα και αδίστακτα άτομα που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Ο δημιουργός των παιχνιδιών μπορεί να είναι νεκρός, αλλά ο Front Man και ο στρατολόγος είναι ακόμα εκεί έξω, όπως και τα πλούσια άτομα που εμπλέκονται από όλο τον κόσμο, και ο Gi-hun θα κάνει σίγουρα ό,τι περνάει από το χέρι του για να τους νικήσει, πιθανότατα καθώς θα ξεκινήσει μια νέα σειρά παιχνιδιών. Η επιστροφή του Jun-ho προϊδεάζει επίσης για μια ακόμη αντιπαράθεση με τον Front Man, και μπορεί να διερευνήσει πώς ο τελευταίος ήρθε να επιβλέπει τα παιχνίδια. Μια συνεργασία των Gi-hun και Jun-ho φαίνεται επίσης πιθανή, αν και περισσότερα θα αποκαλυφθούν καθώς η κυκλοφορία της 2ης σεζόν του Squid Game πλησιάζει.

πηγή: FOXreport.gr

Ασταμάτητο το Palworld – Ξεπέρασε το ρεκόρ του Counter Strike στο Steam

Οι χάκερ «κυνηγούν» τα cookies και όχι τους κωδικούς πρόσβασης, προειδοποιεί ειδικός του FBI – Πώς να προστατευτείτε