MTV Video Music Awards: Η επανένωση των NSYNC – Άφωνη η Τέιλορ Σουίφτ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι NSYNC, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90, επανενώθηκαν – ναι, αυτό σημαίνει ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ήταν εκεί – κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards της Τρίτης (12/9).

Οι Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez και Timberlake εμφανίστηκαν στη σκηνή των VMA για να δώσουν το βραβείο καλύτερης ποπ τραγουδίστριας στην Τέιλορ Σουίφτ, η οποία πήρε το πρώτο τρόπαιο της βραδιάς για το τραγούδι της επιτυχίας του 2022 “Anti-Hero”.

Η Σουίφτ πήδηξε από τη θέση της όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή και ζητωκραύγασε μαζί με όλους τους θεατές, βλέποντας και τα πέντε μέλη της εμβληματικής μπάντας ξανά μαζί. Με την αποδοχή του βραβείου της, η ομάδα της παρέδωσε ένα βραχιόλι φιλίας μαζί με το αγαλματίδιο της.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν και τα πέντε μέλη των NSYNC μαζί στη σκηνή ήταν στα MTV Video Music Awards του 2013, όταν ο Timberlake έλαβε το βραβείο Michael Jackson Video Vanguard και εξέπληξε τους θεατές ερμηνεύοντας τα «Bye Bye Bye» και «Girlfriend» με τους τέσσερις φίλους του.

Οι NSYNC εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ποπ μουσική σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του ’90, και μαζί με τους 98 Degrees και τους Backstreet Boys τρέλαναν τα κορίτσια και αγόρια.

Κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1998 με επιτυχημένα κομμάτια όπως τα “Tearin’ Up My Heart” και “I Want You Back”. Το επόμενο άλμπουμ τους “No Strings Attached” κυκλοφόρησε στις αρχές του αιώνα και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα charts του Billboard με τα “Bye Bye Bye” και “It’s Gonna Be Me”.