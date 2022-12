Καραμπόλες από τις αλλαγές στο ΗΒΟ Max – Πώς επηρεάζουν τα spin-off του «Game of Thrones»

Ο συγγραφέας George RR Martin δήλωσε ότι λόγω των συνεχιζόμενων αλλαγών στο HBO Max, ακόμη και τα μελλοντικά spinoff του «Game of Thrones» έχουν «επηρεαστεί». Σύμφωνα με το Variety, μια αμερικανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης, ο συγγραφέας του «Song of Ice and Fire» έγραψε ότι ορισμένες από τις προγραμματισμένες εκπομπές στο σύμπαν του «Game of Thrones» έχουν «μπει στο πάγο».

Το περιεχόμενο του HBO Max έχει μειωθεί από τότε που η μητρική εταιρεία HBO WarnerMedia συγχωνεύθηκε με το Discovery τον Απρίλιο σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης δαπανών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό εκπομπών όπως το «Love Life», «Minx» και «FBoy Island». Αν και το «House of the Dragon», το πρόσφατο prequel του «Game of Thrones», είχε το μεγαλύτερο φινάλε της σεζόν στο HBO και ανανεώθηκε για τη 2η σεζόν, ο Martin έγραψε ότι άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν έχουν ολοκληρωθεί.

“Μερικά από αυτά κινούνται πιο γρήγορα από άλλα, όπως συμβαίνει πάντα με την ανάπτυξη. Κανένα δεν έχει πάρει το πράσινο φως ακόμα, αν και ελπίζουμε… ίσως σύντομα. Μπορείς να βγάλεις κάτι από το ράφι τόσο εύκολα όσο μπορείς να το βγάλεις από το ράφι. Όλες οι αλλαγές στο HBO Max μας έχουν επηρεάσει, σίγουρα», μοιράστηκε ο συγγραφέας.

Αν και ο Μάρτιν δεν διευκρίνισε ποια έργα έχουν ακυρωθεί, τουλάχιστον έξι φέρονται να βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της σειράς prequel «Tales of Dunk and Egg», της Princess Nymeria με επίκεντρο το «10.000 Ships» και ένα spinoff του Jon Snow με πρωταγωνιστή τον Κιτ Χάρινγκτον.