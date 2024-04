Just the two of us: Βρέθηκε η αντικαταστάτρια της Άντζελας Δημητρίου

Μετά τον Αναστάσιο Ράμμο που βρέθηκε στη θέση του Γιάννη Ξανθόπουλου καλύφθηκε και η θέση που άφησε η μεγάλη τραγουδίστρια.

Tης Νάντιας Ρηγάτου

Η αντικατάσταση της Άντζελας Δημητρίου που αποχώρησε οικειοθελώς από το λαμπερό σόου του Νίκου Κοκλώνη, αποδείχθηκε δύσκολη περίπτωση.

Παρά τις δυο εβδομάδες που είχε η παραγωγή στη διάθεσή της να βρει μια τραγουδίστρια coach για τον Στέλιο Δρουμαλιά που έμεινε χωρίς ταίρι μετά την αποχώρηση της ‘Αντζελας Δημητρίου, μέχρι και το τελευταίο live δεν κατάφερε να την βρει.

Όπως μαθαίνω όμως, αυτό το Σάββατο ο Νίκος Κοκλώνης θα μας παρουσιάσει την αντικαταστάτρια της Άντζελας Δημητρίου καθώς βρέθηκε η τραγουδίστρια που θα εμφανίζεται πια στο Just the two of us.

Μετά από πολλές συζητήσεις και προσεγγίσεις πολλών γυναικείων προσώπων, η παραγωγή κατέληξε στην Αποστολία Ζώη.

Από αυτό το Σάββατο λοιπόν θα την απολαμβάνουμε να τραγουδά στη σκηνή του just και ανυπομονούμε για το πως θα την υποδεχθεί η κριτική επιτροπή.