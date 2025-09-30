Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κερδίσω δεύτερο πρωτάθλημα NBA – Πιστεύω στους συμπαίκτες μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέλαβε τη Δευτέρα την επιθυμία του να κατακτήσει ένα δεύτερο πρωτάθλημα ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το καλοκαίρι διατήρησε «ανοιχτό μυαλό» για το μέλλον του, όπως είχε αποκαλύψει ο Σαμς Σαράνια (ESPN).

«Το ίδιο λέω σε όλη μου την καριέρα: θέλω να βρίσκομαι σε μια ομάδα που μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω πρωτάθλημα», τόνισε ο “ Greek Freak”, ο οποίος απουσιάζει από την έναρξη της προετοιμασίας καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. «Δεν γίνεται να θέλεις η σεζόν σου να τελειώνει τον Απρίλιο. Το μπάσκετ είναι για να ανταγωνίζεσαι στο υψηλότερο επίπεδο».

Οι Μπακς έχουν αποκλειστεί τρεις συνεχόμενες χρονιές στον πρώτο γύρο των playoffs, με τον Γιάννη να μην έχει αγωνιστεί πέρα από αυτό το στάδιο από το 2022. «Δεν είναι η πρώτη φορά που το σκέφτομαι. Το ίδιο έλεγα πέρυσι, πριν δύο χρόνια, πριν πέντε χρόνια. Θέλω να είμαι με τους καλύτερους, να ανταγωνίζομαι τους καλύτερους και να κερδίσω κι άλλο πρωτάθλημα», πρόσθεσε.

Ο Αντετοκούνμπο πάντως έδειξε αισιόδοξος για το ρόστερ του Μιλγουόκι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την προσθήκη του Μάιλς Τέρνερ και για τη συνεργασία με νεότερους, πιο αθλητικούς συμπαίκτες. «Νομίζω ότι είμαστε υποτιμημένη ομάδα, αλλά πολύ επικίνδυνη», είπε.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ επέστρεψε στη βάση του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025, το οποίο χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη μπασκετική επιτυχία» της ζωής του. Στον μικρό τελικό απέναντι στη Σερβία (14 Σεπτεμβρίου) είχε 30 πόντους (9/11 σουτ), 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κοψίματα.

Από πλευράς Μπακς, ο GM Τζον Χορστ και ο βασικός μέτοχος Γουές Έντενς εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη δέσμευση του Γιάννη στο Μιλγουόκι. «Μου ξεκαθάρισε ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στους Μπακς», δήλωσε τη Δευτέρα ο Έντενς. «Του αρέσει να ζει εδώ, του αρέσει η οικογένειά του να ζει εδώ. Πιστεύει στην ομάδα – προφανώς είχαμε κακή τύχη τα τελευταία χρόνια στα πλέι οφ – αλλά υπάρχουν πολλά θετικά».

Ωστόσο, ο Αντετοκούνμπο δήλωσε αργότερα μέσα στην ημέρα ότι δεν θυμόταν να είχε αυτή τη συζήτηση.

«Πιστεύω στους συμπαίκτες μου και στις κινήσεις που έγιναν», συμπλήρωσε. «Οι τρεις τελευταίες χρονιές τελείωσαν άδοξα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλη τη σεζόν, να κερδίσουμε παιχνίδια και να μην αποκλειστούμε πάλι στον πρώτο γύρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε».