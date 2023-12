Fame Story Live: Απόψε ο μεγάλος τελικός με τον Αντώνη Ρέμο και την Ελένη Φουρέιρα on stage

Ο Μεγάλος Τελικός του Fame Story έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star!

Η αγωνία κορυφώνεται στο πιο συναρπαστικό γιορτινό Fame Story Live απόψε, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Star με τον Νίκο Κοκλώνη να καλωσορίζει το τηλεοπτικό κοινό σε ένα ανεπανάληπτο Χριστουγεννιάτικο πάρτι, με λάμψη, μουσική, θεαματικά performances, αλλά και καρδιοχτύπι!

Η Αριστέα Αλεξανδράκη, ο Τίτος Λαχανάς, η Άννα Πολτζόγλου και ο Φειδίας Ηροδότου, έχουν κάνει ατέλειωτες, εξαντλητικές πρόβες και είναι πανέτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στην αποψινή τους εμφάνιση, που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή! Οι τέσσερις φιναλίστ θα κάνουν την έναρξη της λαμπερής βραδιάς, μαζί με όλους τους σπουδαστές της πιο διάσημης, τηλεοπτικής μουσικής Ακαδημίας του κόσμου, τραγουδώντας το πιο επίκαιρο κομμάτι, τα «Χριστούγεννα»!

Ποιος θα είναι ο Μεγάλος Νικητής; Όπως έχει ανακοινώσει ο Νίκος Κοκλώνης, η απόφαση θα κριθεί αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό, που, μέσα από την ψηφοφορία, που έχει ανοίξει από τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ψηφίζει θετικά για να αναδειχθεί ο νικητής της μεγαλύτερης μουσικής Ακαδημίας!

Η απόφαση βρίσκεται απoκλειστικά στα χέρια των τηλεθεατών, με την ψηφοφορία να κλείνει λίγο πριν το τέλος του Live Grand Final. Ένα ανεπανάληπτο Live γιορτινό πάρτι, αφού για πρώτη φορά ο Αντώνη Ρέμος και η Ελένη Φουρέιρα θα ανέβουν στη σκηνή του Fame Story και θα απογειώσουν τη διάθεσή μας με τα υπέροχα τραγούδια και τις μοναδικές ερμηνείες τους.

Οι 4 φιναλίστ της Ακαδημίας, η Άννα, η Αριστέα, ο Τίτος και ο Φειδίας είναι έτοιμοι για την τελική τους αναμέτρηση!

Τρία είναι τα τραγούδια, που θα ερμηνεύσει solo on stage ο κάθε σπουδαστής. To ένα έχουν επιλέξει οι ίδιοι, ένα επέλεξε το κοινό μέσα από ψηφοφορία στα social media και ένα έχει επιλέξει για κάθε φιναλίστ η αγαπημένη μας Κριτική Επιτροπή, ο Αντώνης Ρέμος, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Light.

Και οι 4 φιναλίστ θα ζήσουν μια ακόμα μοναδική εμπειρία, αφού ο καθένας τους θα έχει την ευκαιρία να τραγουδήσει στο πλευρό του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή, του Αντώνη Ρέμου, τραγούδια του, που έχουν γράψει ιστορία. Οι σπουδαστές ανυπομονούν για αυτά τα ντουέτα και την ξεχωριστή αυτή στιγμή!

Λίγο πριν το φινάλε, η ψηφοφορία θα κλείσει και αμέσως μετά ο Νίκος Κοκλώνης θα ανακοινώσει το όνομα του μεγάλου νικητή, που κερδίζει ένα συμβόλαιο με την Panik Records καθώς και 50.000 ευρώ μετρητά, ενώ παράλληλα ξεκινά το πιο συναρπαστικό ταξίδι στην Ελληνική μουσική βιομηχανία, έχοντας στο πλευρό του, τους κορυφαίους εκπροσώπους της!

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ

Α’ εμφάνιση

Φειδίας Ηροδότου – Fuego (ερμηνεύτρια Ελένη Φουρέιρα)

Αριστέα Αλεξανδράκη – Never Enough (ερμηνευτές The Greatest Showman ensemble)

Τίτος λαχανάς – Τι να Το Κάνω (ερμηνευτής Κωνσταντίνος Αργυρός)

Άννα Πολτζόγλου – Σ’ Αναζητώ Στη Σαλονίκη (ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος)

Β’ Εμφάνιση

Φειδίας Ηροδότου – Πες (ερμηνευτής ZAF)

Αριστέα Αλεξανδράκη -Τα Λέμα (ερμηνεύτρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη)

Τίτος Λαχανάς – Έκπτωτος Άγγελος (ερμηνευτής Νίκος Οικονομόπουλος)

Άννα Πολτζόγλου – Περηφάνια Μόνο (ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου)

Γ’ Εμφάνιση

Φειδίας Ηροδότου – Show Must Go On (ερμηνευτές Queen)

Αριστέα Αλεξανδράκη – Στοιχηματίζω (ερμηνεύτρια Μαντώ)

Τίτο Λαχανάς – Εξαρτάται (ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου)

Άννα Πολτζόγλου – Πιάνω Φωτιά (ερμηνευτές Μπλε)

Τα ντουέτα των φιναλίστ με τον Αντώνη Ρέμο

Αντώνης – Τίτος

Φεγγάρια Χάρτινα (ερμηνευτής Αντώνης Ρέμος)

Αντώνης – Φειδίας

Τρέμω (ερμηνευτής Αντώνης Ρέμος)

Αντώνης – Αριστέα

Σ’αγαπώ (ερμηνευτές Aντώνης Ρέμος-Άλκηστις Πρωτοψάλτη)

Αντώνης – Άννα

Κιβωτός (ερμηνευτές Αντώνης Ρέμος-Καίτη Γαρμπή)

Δείτε εδώ το trailer του Μεγάλου Τελικού του Fame Story Live: