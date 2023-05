Eurovision: Αποκλείστηκε η Ελλάδα – Προκρίθηκε η Κύπρος – Αυτές είναι οι χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό

Δυσάρεστα είναι τα νέα που ήρθαν από το Λίβερπουλ και το «Liverpool Arena» αφού ο Victor Vernicos δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ο 16χρονος δημιουργός και ερμηνευτής του τραγουδιού What they say, παρά το γεγονός ότι έβαλε τα δυνατά του on stage, δεν κατάφερε να πείσει το κοινό να τον ψηφίσει για να εξασφαλίσει τη θέση για τη μεγάλη βραδιά.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος στην αποψινή του εμφάνιση δεν άλλαξε τίποτα απολύτως από όσα τον είδαμε και μάθαμε ότι έκανε στις πρόβες του, με μοναδική εξαίρεση το γεγονός ότι οι έντονες κινήσεις του ήταν πιο περιορισμένες από πριν.

Εκείνο που έδειξε να εντυπωσιάζει την Ευρώπη ήταν, εκτός από τη στιγμή που στο τεράστιο video wall πρωταγωνιστούσε ένα ολόγιομο αυγουστιάτικο φεγγάρι, εκείνη που στο φόντο του τραγουδιστή εμφανίζονταν γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου.

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη σκηνή, δίνοντας την εντύπωση πως άνοιγαν έναν φωτεινό δρόμο που οδηγούσε στον έναστρο ουρανό.

Αντίθετα με την Ελλάδα, η Κύπρος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Τόσο η εμφάνιση του Andrew Lamprou όσο και η ερμηνεία του «Break a Broken Heart» ήταν εξαιρετικές πείθοντας έτσι το κοινό να τον ψηφίσει και να τον στείλει στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού.

Αναλυτικά οι χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision