Eurovision 2023: Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός – Η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας

Σήμερα (11/5) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο λαμβάνει μέρος και η Ελλάδα.

Ο Βίκτωρ Βερνίκος με το τραγούδι «What They Say» θα διαγωνιστεί όγδοος. Συνολικά θα συμμετάσχουν 16 χώρες, εκ των οποίων θα περάσουν στο τελικό οι 10. Στη σκηνή του M&S Bank Arena στο Λίβερπουλ, θα ανέβει και ο Άντριου Λάμπρου ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Break a Broken Heart».

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν οι χώρες:

1) Δανία: Reiley – «Breaking My Heart»

2) Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

3) Ρουμανία: Theodor Andrei – «D.G.T.» (On and Off)

4) Eσθονία: Alika – «Bridges»

5) Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

6) Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

7) Ισλανδία: Diljá – «Power»

8) Ελλάδα: Victor Vernicos – «What They Say»

9) Πολωνία: Blanka – «Solo»

10) Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»

11) Γεωργία: Iru – «Echo»

12) Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks – «Like an Animal»

13) Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

14) Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

15) Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

16) Αυστραλία: Voyager – «Promise»