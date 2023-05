Eurovision 2023: Η εμφάνιση του Βίκτωρα Βερνίκου στον Β’ ημιτελικό – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο B’ ημιτελικός ημιτελικός της Eurovision 2023 και η Ελλάδα «ρίχτηκε» στη μάχη με τον Βίκτωρα Βερνίκο, προκειμένου να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

O Βίκτωρ Βερνίκος εμφανίστηκε στην 8η θέση με το τραγούδι «What They Say».

Ο 16χρονος εκπρόσωπος της Ελλάδα χόρεψε και ξεσήκωσε το κοινό στην αρένα του Λίβερπουλ.

Victor = the coolest kid in Eurovision. That's what we say 🇬🇷 #Eurovision pic.twitter.com/9NdA2LHbOz

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023