Αγγελική Νικολούλη: «Πάρτι» στο Twitter με το κόκκινο σακάκι της

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον θάνατο των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα παρουσίασε η Αγγελική Νικολούλη στο «Φως στο Τούνελ». Όμως, οι χρήστες του Twitter δεν στάθηκαν μόνο σε όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή για την υπόθεση αλλά στο ότι η Αγγελική Νικολούλη φόρεσε ξανά κόκκινο σακάκι.

Στο Twitter έγινε… πάρτι, με πολλούς να αναφέρονται στην ενδυματολογική επιλογή της, καθώς σχολιάζουν ότι η παρουσιάστρια φορά κόκκινα ρούχα όταν είναι κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης με την οποία ασχολείται.

Ορισμένα από τα σχόλια που γράφτηκαν ήταν «το’ βαλεε», «έβαλε κόκκινο και είπε ότι βαδίζουμε στο τέλος της υπόθεσης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο» ή «she knows and we know she knows».

Σημειώνεται ότι πριν από δύο εβδομάδες η Αγγελική Νικολούλη είχε εμφανιστεί με λευκό σακάκι κάτι που επίσης σχολίασαν οι χρήστες του Twitter και οι φανατικοί της εκπομπής της.

Έβαλε κόκκινο και είπε ότι βαδίζουμε στο τέλος της υπόθεσης. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία #fosstotounel pic.twitter.com/z1eM8ju9Xf — Ειρήνη A♥️ (@blublu21_) March 18, 2022

She knows and we know she knows #fosstotounel pic.twitter.com/C3n7LugSqF — Maria Kontou (@mariakontouu) March 18, 2022

Φοράει κόκκινα η Άντζυ παιδιά… Όλα κάπου εδώ τελειώνουν… #FosStoTounel pic.twitter.com/yldDZLlNiJ — Αρχισκουπιδιάρα (@KJI1RvwOhupcxjJ) March 18, 2022

Κόκκινο σακάκι η Αγγελικούλα..ποιος ξέρει τι θα ακούσουμε σημερα..🥺#fosstotounel — Christina 94 (@Christi35367400) March 18, 2022