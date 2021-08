Σε αυτό το κανάλι θα δούμε το J2US

Μετά τις φήμες, ο Alpha με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι το J2US θα προβάλλεται από το κανάλι. "To επιτυχημένο show του BBC που έχει κατακτήσει τη διεθνή αγορά, έρχεται στον Alpha, πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, και φαντασμαγορικό από ποτέ! Το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, το διαφορετικό, ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show έρχεται σε σκηνή απ’ το μέλλον και μας προσκαλεί σε ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ, ανατροπών και αγαπημένης μουσικής με τα πιο ηχηρά ονόματα της showbiz!" αναφέρει το δελτίο Τύπου του τηλεοπτικού σταθμού.

"Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος (και όχι μόνο), γίνονται ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σ’ ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών. Στόχος τους, να κερδίσουν τις καρδιές της κεφάτης αλλά αυστηρής κριτικής επιτροπής και των τηλεθεατών, να εξασφαλίσουν την ασυλία ώστε να παραμείνουν στο show, και να κατακτήσουν στον μεγάλο τελικό την κορυφή! Σκοπός τους να συγκεντρωθεί ένα ποσό σημαντικό που θα προσφέρει πραγματική χαρά και στήριξη στο φιλανθρωπικό σωματείο που θα ενισχυθεί με την ολοκλήρωση των επεισοδίων. Μαέστρος κι ενορχηστρωτής κάθε λαμπερού επεισοδίου, ο μοναδικός, larger than life, Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον δικό του, ανατρεπτικό πάντα, τόνο (εντάξει μερικές φορές βγαίνει κι εκτός τόνου), παρουσιάζοντας τα ζευγάρια, συζητώντας με την κριτική επιτροπή και προσφέροντας βραδιές που γράφουν τηλεοπτική ιστορία!" σημειώνεται.

Οι αλλαγές με "αέρα" Eurovision - Ποια ονόματα είναι στο τραπέζι

Σε ολοκαίνουργιο πλατό-υπερπαραγωγή θα μεταφερθεί ο νέος κύκλος του «Just the 2 of us». Στόχος του Νίκου Κοκλώνη είναι να θυμίζει τη σκηνή της Eurovision με τεράστιο stage και δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων με led εγκαταστάσεις. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις με δεκάδες ονόματα για τις θέσεις των διαγωνιζομένων. Από τον χώρο της τηλεόρασης, η παραγωγή συζητά με τη Δανάη Μπάρκα, τη Δέσποινα Καμπούρη, τον Γιώργο Μαυρίδη, ενώ σχετική κρούση έγινε και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος έχει μετάσχει στο παρελθόν στο «Just the 2 of us» και ως διαγωνιζόμενος και ως παρουσιαστής. Οσο για τον χώρο της μουσικής, στενό μαρκάρισμα γίνεται στον Άγγελο Διονυσίου και στον Θέμη Αδαμαντίδη, ενώ στο κάδρο μπαίνουν, επίσης, ο Λούκας Γιώρκας, η Μαντώ, η Κωνσταντίνα, η Αγγελική Ηλιάδη, η Ηβη Αδάμου και η Demy.