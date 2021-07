Οι γάτες από την αρχαιότητα είναι από τα ζώα που βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους, ενώ τους έχουν πιστωθεί και αρκετές "μαγικές" ιδιότητες. Ένας από τους κοινούς μύθους είναι ότι οι γάτες έχουν περισσότερες από μία ζωές.

Στην Ελλάδα, πιστεύουμε πως οι γάτες είναι εφτάψυχες, σε άλλες χώρες πιστεύουν ότι τα συμπαθέστατα αιλουροειδή έχουν εννιά ζωές, ενώ στην Τουρκία και στις Αραβικές Χώρες μιλούν για γάτες με 6 ζωές ή 6 ψυχές.

Μία γάτα από το Μπεζανσόν της Γαλλίας έχει βαλθεί να τεστάρει αυτόν τον μύθο καθώς ακολουθεί τον ιδιοκτήτη της σε όλα τα extreme sport. Ο Ρέμι Βικαρίνι έχει εκτυπώσει από 3D εκτυπωτή διάφορα αξεσουάρ για τη γάτα του, όπως κράνη και γυαλιά, για να την προστατεύει.

Η τολμηρή γατούλα πηγαίνει για σκι στο χιόνι, για ποδηλασία, για skateboard και πολλά ακόμη extreme sport, χωρίς να δείχνει να φοβάται ούτε για μία στιγμή. "Έχει αλλάξει τη ζωή μου. Όταν είμαι μαζί της δεν βαριέμαι ποτέ" λέει ο 31χρονος Ρέμι Βικαρίνι.

