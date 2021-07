Γεμάτο σειρές το Τop10 του Netflix στην Ελλάδα - Ποια βρίσκεται στο Νο1 - ΒΙΝΤΕΟ

Φτάσαμε αισίως στα μέσα του φετινού καλοκαιριού και αρκετοί έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους. Όμως υπάρχουν και εκείνοι που ακόμη δουλεύουν και περιμένουν τον Αύγουστο.

Το Netflix είναι εδώ για όλους. Είτε είστε διακοπές, είτε χρειάζεστε μερικές στιγμές χαλάρωσης μετά τη δουλειά. Το Netflixανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενό της και έχουν πάντα κάτι νέο να δουν οι συνδρομητές της.

Στην κορυφή του ελληνικού Top10 βρίσκεται η εφηβική σειρά "Εγώ Ποτέ", με νέα επεισόδιο. Η σειρά "Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι" υποχώρησε στη 2η θέση, ενώ την τριάδα συμπληρώνει το δράμα εποχής "Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ"με νέα επεισόδια. Στο top10 παραμένουν η σειρά φαινόμενο του Netflix, "Sex/Life", το ριάλιτι "Too Hot to Handle" και οι δραματικές σειρές "Elite" και "New Amsterdam".

Αναλυτικά το Top10 του ελληνικού Netflix: 10. Ελίτ Ένας αυστηρός διευθυντής και τέσσερις νέοι μαθητές καταφθάνουν στο Λας Ενθίνας και μαζί τους έρχονται νέα ρομαντικά ειδύλλια, έντονες φήμες και ένα ολόφρεσκο μυστήριο. 9. Rick and Morty - Νέα επεισόδια Στα πάντα και σε τίποτα δεν χωράει η λογική, όταν η αλλόκοτη διάνοια Ρικ και ο εγγονός του, Μόρτι, ταξιδεύουν σε άλλες διαστάσεις και δαμάζουν τον χρόνο και το διάστημα.

8. Too Hot To Handle Στις ακτές του παραδείσου, πανέμορφοι εργένηδες γνωρίζονται και συναναστρέφονται. Όμως, για να κερδίσουν το βραβείο των 100.000 δολαρίων πρέπει να απέχουν από το σεξ. 7. Flash - Νέα επεισόδια

Καθώς η Εύα εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ομάδα Φλας, ο Μπάρι προσπαθεί απεγνωσμένα να δημιουργήσει μια τεχνητή Σπίντφορς για να ανακτήσει τις εξαντλημένες του δυνάμεις.

6. Και οι 7 Ήταν Υπέροχοι

Όταν ένας αιμοδιψής βιομήχανος απειλεί μια μικρή πόλη, ένας λακωνικός κυνηγός κεφαλών δημιουργεί μια ομάδα επικίνδυνων και ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων.

5. New Amsterdam Το παλαιότερο νοσοκομείο της Αμερικής υποδέχεται έναν νέο, αντικομφορμιστή διευθυντή, τον Δρα Μαξ Γκούντγουιν, που θέλει να αλλάξει το κατεστημένο και να σώσει ζωές.

4. Sex/life Το τολμηρό παρελθόν μιας γυναίκας συγκρούεται με τη σημερινή της κατάσταση ως παντρεμένης με παιδιά, καθώς φαντασιώνεται διαρκώς τον πρώην της που επιστρέφει στη ζωή της.

3. Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ Μαδρίτη του 1720. Μια μαγείρισσα κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός χήρου δούκα καθώς επιστρέφει στην αριστοκρατική κοινωνία. Βασισμένο στο βιβλίο του Φερνάντο Τζ. Μούνιεθ. 2. Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι Θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή, μια νοσοκόμα μετακομίζει από το Λ.Α. σε μια απομακρυσμένη πόλη της βόρειας Καλιφόρνιας και ξαφνιάζεται με αυτό και αυτόν που συναντά.

1. Εγώ Ποτέ

Η νέα ερωτική της ζωή, ένα νέo πρόσωπο στο σχολείο και νέοι λόγοι για τσακωμούς με τη μαμά δίνουν στην Ντέβι ευκαιρίες για γενναίες κινήσεις και αμφισβητήσιμες αποφάσεις.

Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ