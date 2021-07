Βαϊόλα Ντέιβις: Από την απόλυτη φτώχεια στη λάμψη των Όσκαρ - Η πρώτη μαύρη ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες

Μετά είχαν μια ιδέα. Να διοργανώσουν μία διαδήλωση στη γειτονιά τους με φίλους και μέλη της οικογένειάς τους που έπρεπε να προσέχουν την υγεία τους. Ελάχιστοι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν τήρησαν όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας κατά του κορονοϊού, όπως η χρήση μάσκας, και κρατώντας πλακάτ έδωσαν το δικό τους στίγμα. Μάλιστα, κάποιος τους έφερε πίτσα ως ένδειξη αλληλεγγύης. "Είπαμε ότι θα μείνουμε ελάχιστα λεπτά και τα ελάχιστα λεπτά έγιναν ώρες και ώρες" είπε η Ντέιβις σε συνέντευξή της στο Vanity Fair λίγες εβδομάδες μετά, τον Ιούλιο του 2020.

"Ήταν σαν ένα μεγάλο ξέσπασμα. Αρκετοί μας έβρισαν, άλλοι μας έδειξαν το μεσαίο δάχτυλο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τα μεσαία δάχτυλα δεν με ενόχλησαν" παραδέχτηκε η σταρ. Όσο για το αν είχε διαδηλώσει παλαιότερα, εκείνη με περηφάνια απάντησε: "Αισθάνομαι ότι ολόκληρη η ζωή μου έχει υπάρξει μία διαδήλωση. Το γεγονός ότι δεν φόρεσα περούκα στα Όσκαρ του 2012 ήταν η δική μου διαμαρτυρία. Είναι μέρος της φωνής μου, όπως όταν συστήνω τον εαυτό μου σ' εσένα και λέω "γεια, το όνομά μου είναι Βαϊόλα Ντέιβις".

Η λαμπερή καριέρα της Βαϊόλα Ντέιβις

Το 2015 έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα ηθοποιός που κέρδισε Emmy για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε δραματική σειρά. Ήταν το "How to Get Away With Murder". Το 2017 κέρδισε Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Fences (ΕΜπόδια), ταινία όμως που της απέφερε και μία Χρυσή Σφαίρα και το BAFTA. Συμπεριελήφθη στη λίστα που εξέδωσε το περιοδικό Time για τα «Πρόσωπα με τη Μεγαλύτερη Επιρροή Παγκοσμίως» για το έτος 2012. Στη σειρά του Showtime για τις Πρώτες Κυρίες, θα υποδυθεί τη Μισέλ Ομπάμα. Άλλωστε, την παραγωγή κάνει η εταιρεία που έχει η ίδια με τον σύζυγό της. Η Ντέιβις δίνει εξαιρετική βαρύτητα στους ρόλους που υποδύεται. Η παρουσία της έχει βάρος αλλά ασκεί και μαγνητισμό. Η ερμηνεία της στην ταινία "The Help" (Οι Υπηρέτριες) συμβάλλει στην ανύψωση από μία απολογητική ιδέα σε μία ειλικρινή εξέταση ενός ψυχολογικού πολέμου του βαθύτατου ρατσισμού: Τα συναισθηματικά ρίσκα ολόκληρης της ταινίας συμβαίνουν στο πρόσωπό της.