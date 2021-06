Πρόσφατα ανακοινώθηκε το reboot της επιτυχημένης σειράς του HBO “Sex and the City”. Η σειρά θα προβληθεί στο HBO με τον τίτλο «And Just Like That…». Η Κάρι, η Μιράντα (Σίνθια Νίξον) και η Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις) πλέον έχουν περάσει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικές. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία από την συνάντηση με τις συμπρωταγωνίστριές της, καθώς αρχίζουν τα γυρίσματα των πρώτων επεισοδία. "Μαζί ξανά. Διαβάζουμε για τα πρώτα μας επεισόδια. Στο πλάι μας παλιοί φίλοι αλλά και νέα μέλη της ομάδας. Σαν ένα παγωτό..." έγραψε στη λεζάντα.

Παρά τις αρχικές φήμες ότι ο Chris Noth δεν θα είναι μέρος του cast, εν τέλει θα τον απολαύσουμε και στα νέα επεισόδια. Ο Michael Patrick King – παραγωγός της σειράς – μοιράστηκε μάλιστα με τον Τύπο, ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστεί πάλι με τον Chris. Άλλωστε, πώς μπορεί να υπάρξει Sex and the City χωρίς τον Mr.Big;

Η σειρά αφήνει πίσω της το θρυλικό τίτλο, που την εκτόξευσε στην κορυφή. Το reboot έχει ονομαστεί από μια φράση της Carrie: And Just Like That. Έχει μάλιστα ήδη το δικό του λογαριασμό στο instagram.