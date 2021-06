Μια σημαντική εξέλιξη, που θα ανατρέψει τα δεδομένα στην πρωινή ζώνη των καναλιών, βρίσκεται στην τελική ευθεία για να «κλειδώσει». Ο Alpha διεκδικεί την Κατερίνα Καινούργιου -η οποία στέφεται νικήτρια στη μάχη τηλεθέασης της πρωινής ζώνης για τη φετινή σεζόν- και προτίθεται να της «σπάσει» το συμβόλαιο με το Open, με στόχο να την εντάξει στο δυναμικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν ότι η Κ. Καινούργιου βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής στον Alpha, πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή της. Στόχος είναι η παρουσιάστρια του «Ευτυχείτε» να μεταφέρει σχεδόν αυτούσια την εκπομπή της στην πρωινή ζώνη του Alpha. Την παραγωγή του μαγκαζίνο θα υπογράφει και πάλι η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος συνεργάζεται ήδη με τον Alpha στην «Τέλεια απόδραση» με τον Χρήστο Φερεντίνο, ενώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέφτουν και άλλα projects της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των οποίων το «Just the 2 of us».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη κάποιοι εκ των βασικών συνεργατών της Κ. Καινούργιου μετακινούνται από το Open στην Barking Well, ώστε να είναι ελεύθεροι να την ακολουθήσουν στο επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Από την ομάδα της εκπομπής, εκτός μένει ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο οποίος συμφώνησε με τον ΣΚΑΙ για να αναλάβει ψυχαγωγική εκπομπή το Σαββατοκύριακο μαζί με τη σύζυγό του Ναταλί Κάκκαβα. Η έλευση της Κ. Καινούργιου στον Alpha αναμένεται να φέρει και εκ των έσω ανατροπές στο πρόγραμμα, προκαλώντας ευρύτερο «ανασχηματισμό». Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα εκπομπή με την Κ. Καινούργιου προορίζεται για τη ζώνη 10:00 με 13:00, ενώ, με βάση αυτό τον σχεδιασμό, θα επηρεαστεί και το «Happy Day», που θα ολοκληρώνεται πλέον στις 10:00 και όχι στις 11:00, ξεκινώντας πιθανόν μισή ή μία ώρα νωρίτερα. Ενα εναλλακτικό σενάριο που ακούγεται, αλλά έχει λιγότερες πιθανότητες υλοποίησης, είναι η Κ. Καινούργιου να επιστρατευτεί αμέσως μετά το «T-Live» (11:00-13:00), με την Τατιάνα Στεφανίδου, στη μεσημεριανή ζώνη, ώστε να «κονταροχτυπηθεί» με την Ελένη Μενεγάκη, που επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στη ζώνη 13:00 με 16:00 στο Mega.

Πηγή: Reallife