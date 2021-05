Το παγκόσμιο φαινόμενο «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» είναι εδώ! O ANT1 θα παρουσιάσει το βραβευμένο τηλεοπτικό format «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition» το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ελληνική εκδοχή του «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition», μια ομάδα διασήμων θα ζήσει την περιπέτεια πίσω από τα τεράστια τείχη ενός εντυπωσιακού μεσαιωνικού, κατεστραμμένου κάστρου στην Πολωνία. Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση.

Ποιοι διάσημοι Έλληνες ετοιμάζονται για μία εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη; Ποιοι θα αντέξουν να επιβιώσουν σε σκληρές συνθήκες, αποκομμένοι από τη σύγχρονη ζωή; Ποιος θα καταφέρει να βγει νικητής και να στεφθεί βασιλιάς ή βασίλισσα του κάστρου;

Το «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition» του ΑΝΤ1 θα είναι η πρώτη castle εκδοχή στην Ανατολική Ευρώπη και μια παραγωγή της Silverline Media Productions.