Στροφή στα ριάλιτι με κατεύθυνση ολοταχώς στην κουζίνα κάνει ο ΑΝΤ1, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επιλέξει το νέο μαγειρικό ριάλιτι που θα μεταδώσει τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 εξετάζουν δύο ξένα φορμάτ με διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα και καλούνται να επιλέξουν αν θα προτιμήσουν το ριάλιτι με παίκτες της διπλανής πόρτας ή το πρώτο ριάλιτι μαγειρικής για… celebrities. Πρώτο υποψήφιο για τον… αέρα του ΑΝΤ1 είναι το ριάλιτι μαγειρικής «Game of chefs», που μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 2014 στο Ισραήλ και έκτοτε έχει μεταφερθεί και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ρουμανία. Σε αυτό τρεις αναγνωρισμένοι σεφ βαθμολογούν ερασιτέχνες μάγειρες που διεκδικούν το τελικό έπαθλο και τον τίτλο του νικητή μέσω σειράς δοκιμασιών. Στην πρώτη φάση, μάλιστα, γίνονται blind auditions, ενώ ακολουθεί εκπαίδευση σε ειδικό camp και μάχες στην κουζίνα. Μια πρωτότυπη πινελιά εντάσσει στην εξίσωση το δεύτερο μαγειρικό ριάλιτι που «καλοβλέπει» ο ΑΝΤ1.

Πρόκειται για το ολοκαίνουργιο «Cooking with the stars», που θα προβληθεί το καλοκαίρι από το ITV στην Αγγλία. Στο νέο αυτό φορμάτ, που συνδυάζει στοιχεία από το «Dancing with the stars» στο… παρκέ της κουζίνας, οκτώ celebrities ενώνουν δυνάμεις ο καθένας με έναν επαγγελματία σεφ και διεκδικούν τη διάκριση στη μαγειρική. O μέντορας σεφ εκπαιδεύει τους επωνύμους να ετοιμάσουν τα πιάτα για τα οποία θα κριθούν, στη συνέχεια βαθμολογούνται από τους κριτές και όσοι celebrities καταλήξουν στις δύο τελευταίες θέσεις διασταυρώνουν τις… κουτάλες τους σε μια μαγειρική μονομαχία, αυτή τη φορά χωρίς καμία βοήθεια από τον επαγγελματία σεφ. Τα δύο πιάτα που ετοιμάζουν οι επώνυμοι βαθμολογούνται από τους μέντορές τους σε μια «τυφλή» δοκιμασία, όπου δεν γνωρίζουν ποιος έχει ετοιμάσει ποιο πιάτο. Ετσι, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τους μπορεί άθελά του να γίνει αυτός που τελικά θα τους βγάλει εκτός διαγωνισμού. Τόσο το «Game of chefs» όσο και το «Cooking with the stars» βρίσκονται στο… τραπέζι του ΑΝΤ1, που καλείται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες να αποφασίσει ποιο από τα δύο θα πάρει το «πράσινο φως» για το νέο πρόγραμμα του καναλιού το φθινόπωρο.