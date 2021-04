Η σειρά prequel του Game of Thrones θα ονομάζεται House of the Dragon και ήδη ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Κορνουάλη. Ο παραγωγός της σειράς που θα προβληθεί στο HBO επιβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα η παραγωγή ήταν σε εξέλιξη.

Εμφανίστηκαν αρκετές φωτογραφίες από τα συνεργεία αλλά και τους ηθοποιούς με τα κοστούμια τους, όπως αναφέρει το BBC.

Στη φωτογραφία μάλλον είναι οι πρωταγωνιστές Matt Smith και Emma D'Arcy, στο Holywell Bay κοντά στο Newquay. Η νέα σειρά θα μας γυρίσει 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game Of Thrones και θα αφηγηθεί την ιστορία της οικογένειας Targaryen.

Βασίζεται στο μυθιστόρημα του συγγραφέα George RR Martin "Fire & Blood" του 2018. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2022 στην υπηρεσία ροής HBO Max στις ΗΠΑ.

Το δίκτυο σηματοδότησε την έναρξη των γυρισμάτων με τη δημοσίευση μερικών στιγμιοτύπων από το διάβασμα των σεναρίων σε ατομικά τραπέζια, όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες αποστάσεων λόγω του κορονοϊού.