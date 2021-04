Όταν το 2005 κυκλοφορούσε η σειρά "How I Met Your Mother" κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία που θα γνώριζε. Η παρέα των Τεντ, Μάρσαλ, Μπάρνι, Λίλι και Ρόμπιν καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό για εννέα ολόκληρες σεζόν.

Αρκετοί από τους φαν της σειρά όταν αυτή ολοκληρώθηκε, επιθυμούσαν τη συνέχεια του σόου. Επτά χρόνια αργότερα, το Hulu θα εκπληρώσει αυτήν την επιθυμία, καθώς ανακοίνωσε πως ετοιμάζει το “How I Met Your Father”.

Πρόκειται για μία spin-off σειρά του How I Met Your Mother, στην οποία θα πρωταγωνιστεί η Χίλαρι Ντάφ. Οι αρχικοί δημιουργοί της σειράς, Κάρτερ Μπέις και Κρεγκ Τόμας, θα βρίσκονται στην παραγωγή της νέας σειράς. Σύμφωνα με το THR, η πρώτη σεζόν του “How I Met Your Father”, θα αποτελείται από δέκα επεισόδια.

"Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα φέρουμε το How I Met Your Father στο Hulu. Η πρωτότυπη σειρά των Κάρτερ και Κρεγκ έφερε την επανάσταση στην κωμωδία και είμαστε περήφανοι που θα φέρουμε στις οθόνες σας τη νέα γενιά με την Χίλαρι Νταφ. Δεν βλέπουμε την ώρα να γνωρίσετε την Σόφι και τους φίλους της, όπου ψάχνουν την αγάπη στη σύγχρονη Νέα Υόρκη" ανέφεραν οι showrunner της σειράς, Ισάακ Άπτακερ και Ελίζαμπεθ Μπέργκερ.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι ηθοποιοί θα πλαισιώσουν τη Χίλαρι Νταφ στη νέα σειρά του Hulu.