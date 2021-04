ot.gr: Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος επέστρεψε διαδικτυακά

Στον "αέρα" βρίσκεται από σήμερα ο Οικονομικός Ταχυδρόμος. Ο ιστορικός τίτλος επιστρέφει διαδικτυακά, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ξανά έναν πολύτιμο οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο ο καθένας από εμάς έχει ανάγκη, ιδίως σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

To νέο οικονομικό site OT.gr, με μοντέρνα σχεδίαση και καλοστημένη δομή, είναι λειτουργικό και εύκολο στην περιήγηση. Πάνω απ' όλα όμως είναι πλούσιο σε περιεχόμενο και διαθέτει έμπειρο έμψυχο δυναμικό. Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, και να μας ενημερώνει καθημερινά για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, άρθρα με την υπογραφή καταξιωμένων δημοσιογράφων και ειδικών, καθώς και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για όλες τις ελληνικές και ξένες αγορές, την αγορά συναλλάγματος, την αγορά παραγώγων. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή ΜΜΕ: Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, Barron’s, Reuters Breaking News, CNBC.

Η ιστορία

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος "γεννήθηκε" το 1926 και έως το 1944 κυκλοφορούσε ως εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα. Επανήλθε το 1954 ως εβδομαδιαία οικονομική επιθεώρηση και έτσι κυκλοφορούσε έως το 2000. Από το 2000 και έπειτα, κυκλοφορούσε ως ένθετο στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» έως το 2004. Ήταν αδιαμφισβήτητα σημείο αναφοράς για την οικονομική ενημέρωση, αλλά και ένα εβδομαδιαίο οικονομικό εγχειρίδιο που άφησε το στίγμα του, καθώς αποτελούσε το μέσο για να κατανοήσει κανείς δυσνόητους οικονομικούς όρους και έννοιες.

Οικονομικός Ταχυδρόμου, 11.4.1926, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Οικονομικός Ταχυδρόμος, 21.9.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή γεννά νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος έρχεται να "παντρέψει" το παρελθόν - συναντώντας ξανά τους παλιούς αναγνώστες του - με το παρόν και το μέλλον. Στο νέο διαδικτυακό ξεκίνημά του, φιλοδοξεί να κερδίσει και τη νέα γενιά, συνεχίζοντας την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση, την τεκμηριωμένη ανάλυση, την πολυφωνία και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.