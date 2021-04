YFSF: Οι καλύτερες εμφανίσεις, τα σχόλια της κριτικής επιτροπής και η νικήτρια της βραδιάς - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Το «Your Face Sounds Familiar- All Star» την Κυριακή 18 Απριλίου επέστρεψε δυνατά και μεταμόρφωσε για άλλη μια φορά το βράδυ μας. Η μοναδική Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, και όλοι μαζί απόλαυσαν τους all star καλλιτέχνες σε μοναδικές εμφανίσεις! Την Κυριακή 18 Απριλίου στο «Your Face Sounds Familiar- All Star» ο Ίαν Στρατής υποδύθηκε τη Bonnie Tyler, ο Ησαΐας Ματιάμπα φόρεσε τις γόβες της Nomcebo ταρακουνώντας τη σκηνή, η Κατερίνα Στικούδη μάς ταξίδεψε στην εποχή του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου ως Μαίρη Χρονοπούλου και η Ματθίλδη Μαγγίρα παρουσίασε μια απολαυστική Αλέξια, αλλά συνομίλησε μαζί της και live, μέσω zoom!

Ο Κρατερός Κατσούλης μάς έκανε να χορέψουμε ρεγκετόν ως J Balvin, η Μπέττυ Μαγγίρα αλά Sophia Loren μας παρέσυρε στον ρυθμό του μάμπο, ενώ η Τάνια Μπρεάζου φόρεσε το σακάκι του Βασίλη Τερλέγκα και μας πήγε στα μπουζούκια. Τέλος, ο guest της βραδιάς, Δήμος Μπέκε, εμφανίστηκε σε έναν ρόλο που του πάει γάντι, και ως Ηλίας Ψινάκης μάς έκανε μαθήματα σωστού management, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τραγούδησε Σάκη Ρουβά. Αναλυτικά οι εμφανίσεις: Θανάσης Αλευράς – Stromae (Tous Les Memes) Ησαΐας Ματιάμπα – Nomcebo (Jerusalema)

Κρατερός Κατσούλης – J Balvin (Mi Gente)