Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με τίτλο "Chadwick Boseman: Portrait of an Artist". Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας για μόλις έναν μήνα.

Το ντοκιμαντέρ θα τιμά τη ζωή και τους ρόλους του ταλαντούχου ηθοποιού, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020, σε ηλικία 43 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Στο "Chadwick Boseman: Portrait of an Artist" θα εμφανιστούν αρκετά αστέρια του καλλιτεχνικού κόσμου, που θα περιγράψουν τον ταλαντούχο ηθοποιό περιγράφουν μέσα από τα μάτια τους, όπως ήταν πίσω από τις κάμερες.

«Το "Chadwick Boseman: Portrait of an Artist" είναι μια ευαίσθητη ματιά στον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό, στην απαράμιλλη δεξιοτεχνία του και στη διαδικασία υποκριτικής του που έφερε στις μετασχηµατιστικές ερμηνείες του. Οι Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad και πολλοί άλλοι μάς πάνε πίσω από τις κάμερες για να εξερευνήσουμε την καταπληκτική αφοσίωση του Boseman στην τέχνη του» αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.