Σε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου μεταμφιέστηκε ο Ίαν Στρατής για το 5ο show του Your Face Sound Familier All Star. Μάλιστα ο δημοφιλής τραγουδιστής τραγούδησε μαζί με τον το συγκρότημα "ONE", οι οποίοι έκαναν την επανεμφάνισή τους.

Στο τέλος του τραγουδιού εμφανίσθηκε και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, με τη Μαρία Μπεκατώρου να μην μπορεί να κρύψει την χαρά της που έβλεπε μπροστά της το αγαπημένο της συγκρότημα.

Δείτε την εμφάνιση του Ίαν Στρατή: