Τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες της δημοφιλούς σειράς της HBO "Sex and the City" θα συναντηθούν ξανά στα τηλεοπτικά πλατό για μια νέα σειρά επεισοδίων, στα οποία θα εμφανίζονται οι ίδιοι χαρακτήρες δύο δεκαετίες μετά. Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από δέκα μισάωρα επεισόδια και θα προβληθεί από το HBO Max. Σύμφωνα με το δίκτυο, θα πρωταγωνιστούν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις στους ρόλους που τις έκαναν διάσημες την περίοδο του 1990. Ωστόσο, δεν αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η Κιμ Κατράλ, η γνωστή Σαμάνθα Τζόουνς, δεν θα συμμετάσχει στη νέα παραγωγή.

Ο νέος κύκλος θα τιτλοφορείται "Και έτσι απλά" ("And Just Like That") και η παραγωγή θα ξεκινήσει στα τέλη της άνοιξης, ανακοίνωσε η HBO.

"Μεγάλωσα με αυτούς τους χαρακτήρες και ανυπομονώ να δω πώς έχει εξελιχθεί η ζωή τους σε αυτό το νέο κεφάλαιο με την ειλικρίνεια, την λύπη, το χιούμορ και την αγαπημένη πόλη που πάντα τις καθόριζε", δήλωσε η Σάρα Όμπρεϊ, υψηλόβαθμο στέλεχος της HBO Max, σε ανακοίνωσή της για την έναρξη της νέας παραγωγής.