Το 2020 ήταν χωρίς καμία αμφιβολία η χρονιά του κορονοϊού και των streaming υπηρεσιών. Τα απανωτά lockdown που επιβλήθηκαν σε όλον τον πλανήτη, οδήγησε τους ανθρώπους στις συνδρομητικές πλατφόρμες, με "βασιλιά" το Netflix, για να παρακολουθήσουν σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και πολλά ακόμη, όσο βρισκόντουσαν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πολλές παραγωγές μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και έγιναν viral. Το Netflix ήταν με διαφορά στην κορυφή των streaming υπηρεσιών για το 2020, και προσέφερε στο κοινό μερικές από τις καλύτερες σειρές, όπως το ''La Casa De Papel'', το 'Tiger King'', το ''Emily in Paris'', το "Crown", το Queen's Gambint και πολλά ακόμη.

Με ένα απολαυστικό βίντεο, με όνομα ''We Watched It All'', το Netflix αποχαιρετά αυτήν την πολύ παράξενη χρονιά. Ο κωμικός Matt Buechele τραγουδά σε εναλλασσόμενα σκηνικά για όλα όσα παρακολούθησαν οι συνδρομητές του Netflix το 2020, σε μουσική και στίχους του ίδιου. Γκεστ στο βίντεο κάνει ο Professor του ''La Casa De Papel''.

Δείτε το βίντεο: