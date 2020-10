Μπορεί το κλίμα ανάμεσα στον Τριαντάφυλλο και στην Ευρυδίκη στην πρώτη τους εμφάνιση στο J2US να φάνηκε φιλικό, όμως σύμφωνα με το “Έλα χαμογέλα”, ο Τριαντάφυλλος ήταν ενοχλημένος από τη θετική διάθεση των κριτών προς την Ευρυδίκη και τον δικό του υποβιβασμό. Υπενθυμίζεται ότι ο Τριαντάφυλλος πέταξε ένα "καρφί" για τη Δέσποινα Βανδή και η γνωστή τραγουδίστρια και κριτής του απάντησε με αρκετή δόση ειρωνίας.

«Ο Τριαντάφυλλος εισέπραξα εγώ ότι ενοχλήθηκε όταν ήταν στην σκηνή, από κάποιο σχόλιο που έκανε η Δέσποινα Βανδή… Αφού τελείωσε λοιπόν, χθες το Live του Just The 2 Of Us, ο Τριαντάφυλλος κάθισε τουλάχιστον τρία τέταρτα μετά, με ανθρώπους της παραγωγής και συζητούσε μαζί τους. Νομίζω πως δεν του άρεσε στο 90’ όπως λέμε, αυτή η επαφή που είχε η Ευρυδίκη με τους κριτές. Αυτή η ωραία αίσθηση, αυτή η ωραία διάθεση, νομίζω πως ο Τριαντάφυλλος εισέπραξε ότι ξεπέρασε λίγο τα όρια του συγκεκριμένου show», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Μπάκας.