Συνέδριο για το ηλεκτρονικό επιχειρείν στη μετά Covid εποχή

Σε ισχυρό "πολλαπλασιαστή" του e-business, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των social media και του digital marketing έχει αναδειχθεί η πανδημία COVID-19 τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και παρουσιάζοντας ανανεωμένες προκλήσεις για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο του retail, της διαφήμισης και άλλων αγορών.

Μεγάλα brands και ισχυροί κλάδοι στρέφονται όλο και περισσότερο στο online περιβάλλον και στην Ελλάδα, δεδομένου ότι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες στη μετά Covid εποχή το 50% των Ελλήνων καταναλωτών προτιμούν το Διαδίκτυο για τις αγορές τους ενώ 8 στους 10 χρήστες του internet "παίζουν στα δάχτυλα" και επηρεάζονται σε υψηλό βαθμό από τα social media.

Παράλληλα, καθώς αναπτύσσονται καινοτόμες Τεχνολογίες και αναδύονται νέες τάσεις όπως το mobile commerce (αγορές μέσω κινητού), live shopping (ψώνια ζωντανά με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας), η Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη) και το 5G στο e-Commerce, απαιτείται άμεση επανεξέταση όλων των βασικών αρχών του marketing: προϊόν, τόπος, τιμή, αξία, εμπειρία πλοήγησης και προώθηση. Tο υβριδικό 9o e-business και Social Media World, το μεγάλο ετήσιο συνέδριο για το ηλεκτρονικό επιχειρείν με τίτλο "The Day After: Στρατηγική Case Studies, Προκλήσεις & Λύσεις!" που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 23-24 & 25 Σεπτεμβρίου, θα "καλύψει" όλα αυτά τα νέα δεδομένα σε phygital (virtual) περιβάλλον, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη συνεδριακή εμπειρία για συνέδρους, ομιλητές και χορηγούς.

Να σημειωθεί ότι το συνέδριο απευθύνεται σε Στελέχη Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαφήμισης, Marketing, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, PR & Επικοινωνίας, Μεταφορών, Logistics, Τραπεζών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αλυσίδες Λιανικής, Σύμβουλοι Επικοινωνίας, κ.α. και το πρόγραμμά του συνοψίζεται ως εξής:

Η πρώτη ημέρα (23 Σεπτεμβρίου) του 9ο e- Business & Social Media World με τίτλο e-Business World και στην 1η Ενότητα (e-Commerce - Facing the Problem!) εξειδικευμένα στελέχη από όλους τους τομείς της αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα μιλήσουν για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις νέες τάσεις, τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται, σε όλη την αλυσίδα που σχετίζεται με το e-Commerce. Η επόμενη ενότητα με τίτλο "The CEO Perceptive - The Leaders View" είναι αφιερωμένη στους ηγέτες των επιτυχημένων επιχειρήσεων ή projects της αγοράς στη διάρκεια του lockdown. Η 3η ενότητα θα εμβαθύνει στα "Data Analytics & Marketing - The new consumer behaviour" με τους ομιλητές να επιχειρούν να περιγράψουν και να αναλύσουν τρόπους επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού των βασικών αρχών marketing βάσει της ανανεωμένης καταναλωτικής συμπεριοφοράς. H 4η ενότητα με τίτλο "Whats Next?" θα χαρτογραφήσει τα επόμενα βήματα του e-shopping και φυσικά να φωτίσει τις λύσεις και προκλήσεις για μια σειρά από σημαντικά θέματα όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, το last mile (όλες οι ενέργειες και δράσεις μετά την αγορά online), η πιστότητα και εμπιστοσύνη αλλά και η εμπειρία του αγοραστή.

Τη 2η ημέρα του συνεδρίου (24 Σεπτεμβρίου) είναι εξολοκλήρου αφιερωμένη στον κόσμο των Social Media Wolrd περισσότερο από την πλευρά του business και λιγότερο από αυτήν της Ψυχαγωγίας ή της Επικοινωνίας. Οι σύνεδροι θα μεταφέρουν κρίσιμη τεχνογνωσία και σημαντικές πληροφορίες και tips στους συμμετέχοντες. Στη 2η ενότητα θα παρουσιαστούν Case studies πετυχημένων εκστρατειών που συζητήθηκαν και απέσπασαν τα εύσημα ενώ στην 3η ενότητα θα γίνει αναλυτική αναφορά στα νέα κανάλια προβολής και την ανανεωμένη αξία του περιεχομένου προκειμένου τα brands να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Η 4η ενότητα έχει τον τίτλο "Η επόμενη μέρα" οπότε και θα επιχειρηθούν αξιόπιστες προσεγγίσεις του οφέλους που θα προκύψει από τις ανανεωμένες στρατηγικές marketing με στόχο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την απογείωση των brands.

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν χρήσιμα Workshops για το e-Commerce και τα Social Media World όπου κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς θα μεταφέρουν την εμπειρία τους και θα προτείνουν τα διαθέσιμα εργαλεία, τις κατάλληλες λύσεις και τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους που θα επιτρέψουν τις επιχειρήσεις να διακριθούν στη νέα πραγματικότητα και να βρεθούν σε θέση ισχύος την επόμενη ημέρα.

