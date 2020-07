Γεμάτος εκπλήξεις και ανατροπές ήταν ο ημιτελικός του Just the 2 of Us, καθώς ένα από τα μεγάλα φαβορί δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Ο Τάσος Ξιαρχό και η Κόνυ Μεταξά ήταν το πρώτο ζευγάρι που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Όμως η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής που είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία και όλοι περίμεναν να τους δουν στον μεγάλο τελικό δεν τα κατάφεραν, καθώς το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να στείλει στον τελικό τον Τρύφωνα Σαμαρά και τη Χαρά Βέρρα και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη. Εκτός έμειναν και η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο Σταμάτης Φασουλής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τόνισε πως σχεδόν ντρέπεται που δεν είναι στον τελικό η Έρρικα και ο Άρης. “Είναι άδικο” είπε η Μαρία Μπακοδήμου, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να έχει μείνει άφωνη.