Σε έξυπνα κόλπα καταφεύγουν οι συντελεστές τηλεοπτικών σειρών προκειμένου να καταφέρουν να γυρίσουν ερωτικές σκηνές εν μέσω πανδημίας. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα συμβεί στη σειρά “Τόλμη και γοητεία”, που ξεκίνησε γυρίσματα ,μετά τη διακοπή στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας, η παραγωγή της σαπουνόπερας αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν κούκλες για τις ερωτικές σκηνές. Σημειώνεται ότι η σαπουνόπερα The Bold and the Beautiful είναι ίσως η μακροβιότερη στην ιστορία της τηλεόρασης παγκοσμίως καθώς έκλεισε 33 ολόκληρα χρόνια προβολής. "Θα δούμε πώς θα πάει. Κάνουμε έρευνα αγοράς για περισσότερες κούκλες για τις ερωτικές σκηνές στο μέλλον" δήλωσε ο Μπράντλεϊ Μπέλ, ένας από τους σεναριογράφους της σειράς.