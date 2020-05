Το γύρισμα του νέου επεισοδίου του Just The Two Of Us που θα προβληθεί το Σάββατο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και το παρασκήνιο είναι πλούσιο. Η εκπομπή "Ευτυχείτε" αποκάλυψε έναν χαρακτηριστικό διάλογο που είχε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τη Μαρία Μπακοδήμου. Η Κωνσταντίνα η οποία τραγούδησε το "Κιβωτός" είπε ότι όταν βλέπει το επεισόδιο το Σάββατο, το βάζει στο mute γιατί δεν μπορεί να αντέξει να ακούει τα σχόλια που της κάνουν οι κριτές.

"Προφανώς βλέπεις την εκπομπή όχι για να διορθώσεις εσύ τον εαυτό σου, αλλά για να διορθώσεις τους άλλους" της είπε η κριτής του σόου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τότε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου της απάντησε: "Πρόσεχε μη δαγκώσεις τη γλώσσα σου".