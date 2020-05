Ένα από τα ζευγάρια του Just The 2 Of Us δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει αρκετά το τηλεοπτικό κοινό και αποχώρησε από το λαμπερό σόου σόου. Μετά το τέλος όλων των ερμηνειών, ο παρουσιαστής του JT2OU, Νίκος Κοκλώνης, κάλεσε τα ζευγάρια ανά τετράδες για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

Οι πρώτοι που άκουσαν το όνομά τους και εφησυχάστηκαν ήταν ο Τάσος Ξιάρχος και η Κόνι Μεταξά. Τους ακολούθησαν ο Γιώργος Γιαννόπουλος με τη Δέσποινα Ολυμπίου και η Χριστίνα Βραχάλη με τον Γιώργο Λιβάνη. Επόμενοι που πέρασαν στην επόμενη φάση ήταν η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής, η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη και ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης με την Κρυσταλλία.

Ασφαλείς από τη διαδικασία αποχώρησης ήταν ο Ορφέας Παπαδόπουλος με την Άρτεμη Ματαφιά, ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Χαρά Βέρρα και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Χάρη Ζώτο.

Τα ζευγάρια που αναδείχτηκαν υποψήφια προς αποχώρηση ήταν η Άσπα Τσίνα με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, η Νικολέττα Καρρά με τον Βαλάντη και ο Γιάννης Δρυμωνάκος με τη Χρύσπα.

Τελικά το ζευγάρι που αποχαιρέτησε το Just The 2 Of Us ήταν η Νικολέττα Καρρά και ο Βαλάντης.