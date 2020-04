Σε πλήρη αναμόρφωση το βραδινής ζώνης προχωρά η ΕΡΤ1, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες των τηλεθεατών για περισσότερη ψυχαγωγία μετά την καραντίνα.

Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ1 εξασφάλισε την πολυβραβευμένη αμερικανική σειρά “Madam Secretary – Η κυρία υπουργός”, που θα μεταδίδεται για πρώτη φορά δωρεάν στην Ελλάδα κάθε βράδυ στις 20:30, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η σειρά αυτή θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές των ΗΠΑ και η ΕΡΤ1 φιλοδοξεί να γίνει η νέα συνήθεια των τηλεθεατών. Το “Madam Secretary – Η κυρία υπουργός” αποκαλύπτει τα άδυτα του Λευκού Οίκου με πρωταγωνίστρια τη δαιμόνια υπουργό Εξωτερικών Ελίζαμπεθ ΜακΚόρντ που την υποδύεται η βραβευμένη Τία Λεόνι.

Η σκηνοθεσία είναι της Μπάρμπαρα Χολ και η παραγωγή του μοναδικού Μόργκαν Φρίμαν, ενώ στους έξι κύκλους της σειράς που θα μεταδίδεται κάθε βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή μετέχουν μερικά από τα πιο “βαριά” ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Tιμ Ντάλι, Μπέμπε Νιούγουιρθ, Πατίνα Μίλερ, Τζέφρι Άρεντ και Ερικ Μπέργκεν.

Οι εκπλήξεις, όμως, που επιφυλάσσει η ΕΡΤ δεν περιορίζονται μόνο στην “Κυρία Υπουργό”, καθώς η ΕΡΤ1 μετά από καιρό προγραμματίζει στο prime time της και ξένες ταινίες εκτός από ελληνικές. Συγκεκριμένα κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 21:30 θα μεταδίδονται βραβευμένες ταινίες με κορυφαίους ηθοποιούς από τον διεθνή κινηματογράφο, αρχίζοντας αυτήν την εβδομάδα με το “Όσο είμαστε νέοι” (While we are young) με τους Ben Stiller, Naomi Watts και Adam Driver και το “Δρόμο του χρήματος” (Margin Call) με τους Kevin Spacey, Zachary Quinto και Stanley Tucci. Αντίστοιχα, κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή η ΕΡΤ1 θα μεταδίδει αγαπημένες ταινίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ κάθε Κυριακή στις 21:30 ο καλοκαιρινός προγραμματισμός προβλέπει μια αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια.

Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει με νέα επεισόδια και η εκπομπή “Σημείο Συνάντησης” που θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 23:15, ενώ η ενημερωτική εκπομπή “10” μεταφέρεται πλέον αμέσως μετά την ψυχαγωγική ζώνη και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 23:00 και κάθε Τρίτη καιΤετάρτη στις 00:15.